【袁志峰專欄】港股趨波動，關注聯儲局議息

今日推介 - 中國移動 (941), 上日收市 $50.0

1) 股市前景

美國 5 月份通脹率高於預期，同比漲幅創逾 40 年新高，市場預期本周聯儲局可能加息 0.75%；6 月份密歇根大學消費信心指數初值跌至 50.2，創紀錄新低，預示衰退風險升温。數據引發美股上周五急瀉 3%，3 大股指收盤價較 5 月 20 日的今年低位只高出 2.4% 至 2.8%，估計短期内可能再次破底。美國 10 年期債息升至 3.165%，接近 5 月 9 日高位的 3.20%。避險情緒高漲下，美元指數升 0.9% 至 104.2，逼近 5 月 13 日創 20 年高位的 105.0。大宗商品價格普跌，反映投資者擔心經濟衰退會削弱需求。

上周中美股市背道而馳，標指及納指分別跌 5.1% 及 5.6%。上証指數及深証成指分别升 2.8% 及 3.5%。恒指及恒生科指分别漲 3.4% 及 9.7%。由於通脹及貨幣政策不同步，未來兩個月，中美股市走勢背馳極可能會持續。中國 5 月份通脹率低於預期，工業生產者出廠價格指數增速回落，有助央行維持寬鬆的貨幣政策。另外，美國正考慮削減中國產品的入口關税以舒緩通脹壓力，估計有利中國出口增長。中國政府對平台經濟的監管有放鬆跡象，滴滴及螞蟻集團整改亦已近尾聲，來港上市只是時間問題。有投資者於 6 月 7 日向 iShares 安碩 MSCI 中國 ETF 投入近 2.7 億美元，是該基金 2011 年成立以來單日最大資金流入。筆者認為中資科技股底部已確認，未來每次回調應視作買入機會。

上周五，港股表現優於預期，恒指微跌而恒生科指反彈，A 股顯著上揚抵消隔晚美股急跌之影響，大市成交高企，板塊輪動明顯。上周五晚美股因通脹率創新高而再次急瀉，估計今日港股受壓，但跌幅應少於美股。今周港股仍會較波動，周三聯儲局議息將是市場焦點。

今天推介是中國移動 (941) — 近日美股趨波動，預期防守性股份短線會跑贏大市。過去 1 個月及 3 個月，恒指分别漲 11.1% 及 4.4%，恒生科指分别漲 23.6% 及 8.8%，中國移動分别漲 2.8% 及 1.3%，明顯跑輸大市。考慮恒指及恒生科指皆於 3 月 15 日見底回升，防守性股份如中國移動於大盤反彈期間跑輸也屬合理。公司於 2021 年度收入及盈利分别同比增長 10.7% 及 7.7%，每股股息 4.06 港元，按年增 23.4%，股息率 8.1%，派息比率增至 59%，3 年內將提升至 70%。今年首季度收入及盈利同比增 14.6% 及 6.5%。筆者估計 2022 年度盈利增長 7.4%，每股盈利增長 2.9%，每股派息 4.40 港元，派息比率 65%。現價對應 2022 年度市盈率 7.4 倍，股息率 8.8%，估值吸引。建議買入，目標價 55 港元，止損價 48 港元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指低開 347 點，初段曾跌 381 點，隨後輾轉上揚，午後高位震盪，最多曾倒升 66 點，收報 21806 點，跌 62 點或 0.3%，成交額按日增 10% 至 1803 億元，5 月份日均成交額 1193 億元。港股通南向資金轉淨買入約 37 億元 ，騰訊 (700)、快手 (1024) 及中海油 (883) 錄得 8.4、5.7 及 3.2 億元淨買入，美團 (3690)、中芯國際 (981) 及長城汽車 (2333) 錄得 11.1、1.5 及 1.4 億元淨賣出。6 月以來淨買入 86 億元，5 月淨買入 464 億元。全周計，恒指升 3.4%。

藍籌股 22 升 42 跌 2 持平。吉利汽車 (175)、比亞迪 (1211) 及阿里健康 (241) 漲逾 5%，為升幅最大藍籌。其次是李寧 (2331) 及網易 (9999) 升逾 3%。安踏體育 (2020)、瑞聲科技 (2018) 及舜宇光學 (2382) 升逾 1%。龍湖集團 (960) 跌逾 8%，為跌幅最大藍籌。碧桂園服務 (6098) 跌近 4%。華潤置地 (1109)、申洲國際 (2313) 及藥明生物 (2269) 跌 3%。中國海外發展 (688)、碧桂園 (2007)、蒙牛乳業 (2319) 及中石化 (386) 跌逾 2%。石藥集團 (1093)、友邦保險 (1299) 及招商銀行 (3968) 跌近 2%。

恒生科指升 1.6%，收報 4826 點，成份股 22 升 7 跌 1 持平。大型科技股漲跌不一，網易 (9999) 及阿里 (9988) 升逾 3% 及 1%，快手 (1024) 跌 1%。比亞迪電子 (285) 漲 12%，為升幅最大成份股。金山軟件 (3888) 及明源雲 (909) 升 10%。中芯國際 (981) 升 8%。京東健康 (6618) 及阿里健康 (241) 升 6% 及 5%。理想汽車 (2015) 及金蝶國際 (268) 升逾 4% 及 3%。華虹半導體 (1347) 升 3%。嗶哩嗶哩 (9626) 及攜程 (9961) 跌逾 5%，為表現最差成份股。全周計，恒生科指升 9.7%。

板塊方面，遊戲、軟件、手機零件、汽車、光伏、晶片及線上醫療股上升，漲幅居前。中手游 (302)、網龍 (777) 及 IGG(799) 升逾 16%、11% 及 6%。中國軟件 (354) 升逾 5%。丘鈦科技 (1478) 升逾 5%。長城汽車 (2333) 升逾 9%。協鑫科技 (3800) 及福萊特玻璃 (6865) 升逾 5% 及 2%。

內房、生物科技、有色金屬、港口及航運股下跌，跌幅居前。信達生物 (1801)、百濟神州 (6160) 及藥明生物 (2269) 跌 3%-4%。中國鋁業 (2600) 及江西銅業 (358) 跌 5% 及 2%。招商局港口 (144) 跌逾 5%。東方海外 (316) 及太平洋航運 (2343) 跌逾 3%。

周五上証指數低開 0.8%，全日單邊上行，以接近全日高位收市，收報 3284.83 點，升 1.4%。深証成指升 1.9%，科創 50 指數升 2.0%。滬深兩市總成交約 10500 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加 700 億元。滬深股通北向資金連續 10 日淨買入，周五淨買入 116 億元，6 月以來淨買入 413 億元，5 月淨買入 169 億元。全周計，上証指數升 2.8%，深証成指升 3.5%。

3) 宏觀 / 行業訊息

美國勞工部公佈數據顯示，5 月美國 CPI 環比上漲 1%，同比上漲 8.6%，均高於市場預期，其中同比漲幅創逾 40 年新高。 另外，5 月美國核心 CPI 環比上漲 0.6%，同比上漲 6%，也高於預期。(Wind)

中國 5 月新增信貸、社融顯著回升。 央行發布數據顯示，5 月份人民幣貸款增加 1.89 萬億元，同比多增 3920 億元，遠高於 4 月的 6454 億元；社會融資規模增量為 2.79 萬億元，比上年同期多 8399 億元；5 月 M2 同比增長 11.1%，增速創今年以來新高，分別比上月末和上年同期高 0.6 個和 2.8 個百分點。(Wind)

國家統計局數據顯示，5 月份全國 CPI 同比上漲 2.1%，漲幅與上月相同，環比則由上月上漲 0.4% 轉為下降 0.2%。5 月 PPI 環比上漲 0.1%，同比上漲 6.4%，漲幅均繼續回落。(Wind)

國家稅務總局數據顯示，截至 6 月 9 日，全國已累計新增退稅減稅降費及緩稅緩費逾 2 萬億元 (人民幣．下同)；其中，已累計有 1.5483 萬億元退稅款退到納稅人賬戶，超過去年全年辦理退稅規模的兩倍。(信報)

4) 個股訊息

會德豐時隔一年再大手增持九龍倉 (4)。據港交所權益披露顯示，會德豐於 6 月 8 日在場外大手買入 1.1 億股九倉股份，涉資 27.8 億元，持股量由 59.97% 大增至 63.58%。上述交易每股平均作價為 25.25 元，較九倉 6 月 8 日收市價相同。(信報)



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