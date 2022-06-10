美國政府將取消國際航空入境旅客新冠病毒篩檢要求

一位資深美國政府官員透露，在航空公司和旅遊業的大力遊說之下，拜登政府將宣布自周日 (12 日) 凌晨起取消放棄出發人境美國前的新冠病毒國際篩檢要求。

拜登政府將於周五 (10 日) 宣布，疾病控制和預防中心 (CDC) 不再要求對前往美國的旅客進行出發前新冠病毒篩檢，因為 CDC 依據科學和數據判定這項要求不再有必要。這位官員說，CDC 將在 90 天內重新評估這項決定。

自去年 12 月以來，CDC 要求旅客在搭乘飛往美國的航班前一天內的篩檢呈現陰性反應，但陸路入境者不受此限。

這位官員說：「如果需要恢復出發前的篩檢要求，因為出現全新且令人擔憂的變種病毒，CDC 將毫不猶豫地採取行動。」

美國航空 (AAL-US) CEO 伊索姆 (Robert Isom) 上周在一次會議上表示，篩檢要求是「荒謬的」，並且正在「扼殺」休閒和商務旅遊。

航空業者表示，許多美國人不敢出國旅行，就是因為擔心篩檢呈陽性後被困在國外。

伊索姆說，美航航線所及的 75% 的國家和地區都沒有篩檢規定，「我們真的對此很沮喪，這不僅損害了美國的旅遊業，而且沒有任何意義。」

去年 12 月，CDC 要求國際航空旅客在入境美國前一天內篩檢陰性，由原有的 3 天規定更加緊縮。