台灣大併購台灣之星目標最快年底完成

台灣大 (3045-TW) 今 (6) 日召開線上法說，外資聚焦在與台灣之星合併議題，總經理林之晨表示，合併案目標今年底前完成，也有可能延遲到明年上半年，看好合併案完成後，對電信產業能帶來更多價值。

除了台灣大合併台灣之星，遠傳 (4904-TW) 也將併購亞太電 (3682-TW)，若兩起合併案順利完成，電信產業將重回「電信三雄」局面，外資也關注未來電信產業競爭狀況。

對此，林之晨認為，目前電信市場還是很競爭，雖然難以預測合併案後的產業發展狀況，但可以預見的是，合併案確實會為產業帶來價值。

另外，台灣大與台灣之星的合併案，期待能在今年底前完成，但也可能會延遲到明年上半年，確切時程無法評估，待主管機關審查。

展望今年，林之晨表示，隨著用戶對更快速的網路連結、電子商務以及數位娛樂的需求持續增長，旗下三大成長引擎在此新常態中掌握優勢，除了完成台灣之星併購案外，也將開展元宇宙、web 3.0、雲端與綠色轉型的策略等。

回顧第一季營運表現，台灣大指出，行動服務營收年增 2%，mo 幣多、好速成双、Disney + 三大方案持續帶動資費升轉，帶動智慧型手機月租用戶平均貢獻金額 (ARPU) 來到 675 元，此外，月租用戶退租率降至 0.85%。