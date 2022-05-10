林之晨上任三周年：台灣大明年將成規模最大電信集團

台灣大 (3045-TW) 總經理林之晨上任滿三周年，他今 (10) 日表示，台灣大整體營運總算擺脫長期衰退、重回成長之路，未來一年營收成長速度將放緩，但仍期待明年台灣大成為營運規模最大的電信集團，並往千億美元市值邁進。

回顧過去三年成績單，林之晨表示，財務指標全轉綠燈，2021 第一季至今年首季台灣大合併營收來到 1606 億元，年增 18%，其中 momo 貢獻 225 億元，電信則貢獻 23 億元，也是 2017 年以來首次營收轉為成長。

林之晨坦言，MOMO 占台灣大營收比重 58%，加上三級警戒過程中，消費被強迫加速轉往線上，帶動營運大幅加速；長期而言，人們勢必會把消費預算持續移到數位上，不過未來一年，電商恐得消化去年強迫轉移的症候群。

他預期，在任職第四年期間的營收成長增速，大概不會再以 10% 成長，但仍希望明年台灣大成為營運規模最大的電信集團；2025 年挑戰國內金融、製造業以外，營運規模最大的消費科技集團。

林之晨強調，台灣大逆轉 6 年衰退，呈現營收加速成長，同時帶動現金流、獲利成長的健康狀態，三年來用上畢生功力推動的轉型，終於達到一個里程碑。他也分享 6 個 CEO 的體悟，包括勇於超前佈署、珍惜人才尊重人才、讓新創帶你看見未來、長線時間、持續寫作以及固定運動。

超前佈署部屬方面，林之晨提到，2020 年 Covid 全球肆虐而台灣相對平靜時，就要求台灣大全體未雨綢繆，進行 WFH、分組上班、線上會議演練，如今疫情再起，非常有信心可以在進公司與 WFH 間動態切換，一旦疫情過去也有有完整作業系統，符合後疫情時代的新常態需求。

珍惜人才尊重人才部分，林之晨每年固定舉辦「與 Jamie 有約」，讓平常較難接觸到的非管理職同仁，有機會提案新產品、新流程企劃，並組成跨部門團隊去執行，此外，也讓公司同仁利用 20% 上班時間，到不同部門去「輔修」，加速成為新時代需要的跨域人才，也增加部門間的橫向理解與溝通。