敬鵬5月營收16.51億元創今年新高 Q2獲利不淡

全球第二大汽車板廠敬鵬 (2355-TW) 今 (10) 日公布 5 月營收達 16.51 億元，創今年新高，月增 34.3%，年增 16.92%，累計前 5 月營收 72.29%，年增 1.85%，敬鵬表示，雖然 6 月大環境干擾難以控制，不過產品調高售價及新台幣貶值，看好第二季獲利成長。

汽車板市場歷年 4-11 月為需求旺季，敬鵬自 4 月起調高部分汽車板報價，加上新台幣走貶，尤其敬鵬有 90% 貨款採美元計價，有望挹注毛利率向上，敬鵬也看好第二季營業利益可望轉正，打破過去連續 4 季負數的窘況，

對於目前新台幣的匯率走勢，敬鵬主管指出，效益分兩方面顯現，先是由毛利率來反映，挹注營業利益，並進一步反映在持有外幣資產評價。

敬鵬 4 月營收下滑到 12.3 億元，月減 18.8%，年減 12.57%，為 2020 年 8 月以來單月新低，內部結算，4 月獲利優於第一季，如 6 月營收進一步回升，加上調高售價效應，第二季獲利不看淡。

敬鵬目前開拓電動車市場需求，已打入美國電動車新創 Rivian (RIVN-US) 和 Lucid (LCID-US) 供應鏈。

敬鵬主管指出，電動車汽車板目前安排在台灣廠生產，訂單狀況佳，目前台灣對於疫情管控上，已改採取「以快篩代替隔離」政策，使因疫情遭匡列員工，能在經快篩陰性後可以正常上班，對於生產線的掌握度及人員到勤率有更好表現。

敬鵬第一季稅後純益 282 萬元，較上季及去年同期都轉虧為盈，每股純益為 0.01 元。