〈敬鵬營運展望〉俄烏戰事+中國封控 本季不確定性高

敬鵬 (2355-TW) 2022 年首季營運轉盈，單季營收 43.56 億元，其中汽車板營收比重 80%，出貨金額居台廠最多，對於第二季營收，敬鵬認為，由於俄烏戰事及中國大陸疫情封控後續影響仍充滿不確定性，對第二季營收難以預估，期望在經營體質及外在環境有利因素下，獲利可獲得更明確改善。

敬鵬 2022 年第一季營收為 43.56 億元，毛利率 4.14%，為 7 季以來新低，但在匯兌收益挹注下，稅後純益 282 萬元，較上季及去年同期都轉虧為盈，每股純益為 0.01 元。

敬鵬分析，第一季產品應用比重中，其中汽車板營收占 80%，金額約 34.85 億元，金額仍居台系汽車板廠之冠，而工業應用板占營收 8%、網通應用占 8%、消費電子占 3%，其他 1%。敬鵬指出，2022 第一季的本業仍陷連續 4 個季度的虧損，主要因第一季仍遭遇疫情的干擾，其中如泰國敬鵩仍陷於虧損。

敬鵬指出，泰國敬鵬公司在疫情期間，受匡列隔離因素干擾生產，甚至員工的請假率高達 20%，生產受此影響也大。

敬鵬 4 月營收下滑到 12.3 億元，月減 18.8%，年減 12.57%，為 2020 年 8 月以來單月新低，前 4 月營收 55.78 億元，年減 1.89%。