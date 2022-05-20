〈敬鵬營運展望〉Q2起調高汽車板售價及匯率有利 獲利不看淡

全球第二大汽車板廠敬鵬 (2355-TW) 在檢討成本後，已自 4 月起調高部分汽車板報價，加上近期新台幣走勢，有望挹注毛利率向上，敬鵬也看好第二季營業利益可望轉正，將打破過去連續 4 季負數的窘況。

依汽車板市場傳統淡旺季走勢來看，歷年 4-11 月為需求旺季，敬鵬主管指出，4 月起確定調高售價，將有助第二季獲利走揚，且近期新台幣兌美元匯率趨貶，敬鵬有高達 90% 貨款採美元計價，也具有挹注效果。

對於目前新台幣有利的匯率走勢，敬鵬主管指出，效益分兩方面顯現，先是由毛利率來反映，挹注營業利益，並進一步反映在持有外幣資產評價。

敬鵬 4 月營收下滑到 12.3 億元，月減 18.8%，年減 12.57%，為 2020 年 8 月以來單月新低，低內部結算，4 月獲利優於第一季，如 5 月、6 月營收進一步回升，加上調高售價，第二季獲利不看淡。

敬鵬目前開拓電動車市場需求，已打入美國電動車新創 Rivian (RIVN-US) 和 Lucid (LCID-US) 供應鏈，也是繼華通 (2313-TW) 之後，另一家開拓低軌衛星通訊用板市場的廠商。

敬鵬主管指出，電動車汽車板目前安排在台灣廠生產，訂單狀況佳，目前台灣對於疫情的管控上，也已改採取「以快篩代替隔離」政策，使因疫情遭匡列員工，能在經快篩陰性後正常上班，對於生產線的掌握度及人員到勤率有更好表現。

投顧業者認為，雖然汽車板出貨不順，但因匯率貶值，可有效改善獲利率，敬鵬今年全年有望虧轉盈。