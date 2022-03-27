全年需求不看淡 敬鵬第二季起調高汽車板供貨價

全球第二大汽車板廠敬鵬 (2355-TW) 2021 年營收 182.19 億元，汽車板營收比重達 80%，雖然有高油價的威脅，但敬鵬對今年全球汽車市場需求並不看淡，在檢討成本後，將自第二季起調高部分汽車板報價。

依汽車板市場傳統淡旺季走勢來看，歷年 4-11 月為需求旺季，此一調價走勢，將有助敬鵬第二 季起營收走揚，且近期新台幣趨貶，敬鵬 90% 貨款採美元計價，也具備挹注效果。

敬鵬 2021 年營收 182.19 億元，年增 18.98%，其中汽車板營收占 80%，約 145.75 億元，仍居台系汽車板廠之冠，而工業應用板占營收 8%、網通應用占 8%、消費電子占 3%，其他 1%。

敬鵬目前開拓電動車市場需求，並已打入美國電動車新創 Rivian (RIVN-US) 和 Lucid (LCID-US) 供應鏈，也是繼華通 (2313-TW) 之後開拓低軌衛星通訊用板市場。

敬鵬去年已對汽車板進行第一波調價，但是由於新台幣匯率持續不利，去年下半年營業利益持續處於負數，本業並沒有起色，業外還有匯兌損失，公司將自第二季調高汽車板售價，並已獲客戶端同意。

目前高油價及高通膨可能壓抑部分需求，敬鵬主管指出，目前換車需求還是很強，整體來看還好，現在最大問題還是在供應鏈瓶頸，原預期今年會改善，現在晶片還是缺，由於烏東亦是汽車供應鏈的一環，俄烏戰爭也影響原物料供應鏈，同時，要觀察的是戰事及制裁能否快速結束，如果能及早結束，對汽車產業影響就不會太大。

敬鵬 2022 前 2 月營收 28.34 億元，年增 6.59%。