國泰金前5月EPS 3.5元 國泰產單月、累計純益皆轉虧

國泰金 (2882-TW) 今 (10) 日公布 5 月稅後純益 23.2 億元，累計稅後純益 462.7 億元、累計 EPS 為 3.5 元。單月獲利下滑主要受金融市場匯率波動，及疫情升溫預先估列提存防疫保單賠款準備影響，國泰金強調，核心業務動能及整體獲利仍維持穩健。其中，國泰產險 5 月單月、累計前 5 月獲利都轉虧，成為拖累金控獲利下滑的主因。

國泰金表示，今年以來，各子公司核心業務動能良好，國泰金控及子公司國泰人壽、國泰世華銀行、國泰證券累計稅後純益仍創歷史次高，國泰投信累計稅後純益續創歷史新高。

國泰人壽 5 月稅後純益 12.6 億，累計稅後純益 348.3 億。5 月單月獲利趨緩，主要因資本市場震盪及匯兌損益波動所致。今年以來投資操作平穩，避險成本顯著改善，保險本業營運穩健，整體財務表現維持良好。5 月初年度保費 (First Year Premium) 及初年度等價保費 (FYPE) 分別為 87 億元及 29 億元，為業界第一。

國泰人壽表示，近期由於市場擔憂 Fed 貨幣政策收縮過快恐不利經濟增長，導致資本市場承壓，而 5 月台幣因美元升勢暫歇及外資回流大幅升值約 1.4%，亦增添外匯操作壓力；儘管金融局勢變動較大壓抑獲利動能，但國泰人壽仍在穩健的投資操作下，維持平穩財務表現。

不過，國壽表示，今年以來伴隨利率走高，有利國際債券佈建，可望帶動中長期穩定收益逐步回升；再者，近期公司已累積厚實外匯價格變動準備金，有助提供外匯避險策略彈性，且投資團隊已先行鎖定相對較低的避險成本，整體避險成本較去年明顯改善，累計至 5 月底仍為避險利得。

國泰人壽強調，目前 RBC 逾 350%，強健的資本水準及財務實力，將是面對不確定金融環境的有力後盾，投資團隊將密切關注及研判市場動態，即時因應並靈活調整投資組合，掌握投資契機，爭取長期穩健的回報。

保險業務方面，受到本土疫情持續延燒，新契約成長動能受影響。其中 5 月 A&H(意外及健康險) 商品動能穩定，與上個月的表現相當；投資型商品單月銷售則持續受俄烏戰爭、市場升息及台灣疫情爆發影響，較上個月衰退，然而藉由「CVX 遠距保險」強化核身與用戶體驗，5 月遠距投保件數佔新契約件數近 6%，國泰人壽 App 5 月則高居財金類 App 下載排行榜前三名，客戶及業務員滿意度超過九成，顯示疫情期間數位服務備受民眾歡迎與肯定。

國泰世華銀部分，5 月稅後純益 21.4 億元，累計稅後純益 110.6 億元，較去年同期成長 7%。5 月持續反映央行升息 1 碼影響，及房貸、企業與小額信貸等放款量均穩定成長，累計淨利息收入較去年同期成長 16%；受惠保險商品銷售表現佳，累計淨手收穩定成長；截至今年 5 月底逾放比率為 0.08%，備抵呆帳覆蓋率為 2024%，資產品質維持穩健。

國泰世華銀 5 月底信用卡有效卡數達 547.3 萬張，較去年同期成長 6%，持續維持市場第一地位，主因本行去年下半年發行 CUBE 信用卡後，帶動新申辦信用卡的客戶增加，及 CUBE 卡動卡率也較高所致。CUBE 卡在既有三大權益方案外，今年第二季更推出網銀 App 領取優惠功能，卡友可搭配國泰世華網銀 App 領取加碼回饋，綜所稅申報期間亦祭出刷卡優惠活動，皆有效刺激卡友消費，挹注整體手續費收入。

值得注意的是國泰產險，5 月稅後淨損 12.5 億元，累計前 5 月稅後淨損 4.1 億元。國泰產險說明，單月及累計虧損主要是防疫保單理賠因素所致，由於疫情持續發展，除今年截至 5 月底已賠付理賠金額 4.4 億元之外，對於未報賠案，則依衛福部公告的確診人數而預先估列提存賠款準備。

國泰產險強調，為信守對保戶的承諾，在國泰金控全力支持下，國泰產險已於 6 月 7 日董事會通過 100 億元增資案，為強化資本提早進行準備。若排除防疫保單影響，簽單保費仍維持雙位數成長、保單獲利亦維持穩定。

國泰產險指出，核心業務部分，5 月簽單保費 24.5 億元，累計簽單保費 115.1 億元，年成長 19%。其中佔比最大的車險業務，續保業務穩定成長，累計簽單保費年成長 10%；商業險方面，透過深耕法人業務，且適逢大型案件的續保旺季，火險與工程險皆有優異的成長表現，累計簽單保費年成長分別為 49%、50%。財務投資方面，投資團隊將持續關注市場動態，適時調整投資布局，以尋求穩健獲利並降低市場波動風險。

國泰證券 5 月稅後純益 1.2 億元，累計稅後純益 5.9 億元，較去年同期減少，主因市場交易量萎縮；然而，國泰證券各項業務仍持續成長，複委託業務方面，市佔率較去年同期成長 20% 以上，創歷史新高表現，穩居龍頭；台股經紀業務方面，累計前 5 月市佔率為 3.82%，較去年同期成長 18%；台股定期定額業務持續成長，累計扣款金額較去年同期成長超過 8 成，續創新高表現。

展望未來，國泰證券將持續深化數位平台優勢，擴大台股、複委託等經紀業務規模，以兼顧風險的情況下穩定推動自營及承銷業務發展。

國泰投信 5 月稅後純益 1.2 億元，累計前 5 月稅後純益 7.1 億元，較去年同期成長 20%。5 月市場持續在通膨、升息、俄烏戰爭等因素下劇烈震盪，投資人採逢低承接、定期定額等方式增加投資，國泰投信主要產品線持續獲得投資人青睞，國泰永續高股息 ETF 基金 (00878-TW) 截至 5 月底受益人數已突破 50 萬人，基金規模成長至超過 745 億元，是目前國內最大規模 ESG 主題 ETF；另一檔國泰台灣 5G+ ETF 基金 (00881-TW) 同樣受投資人青睞，規模已超過 510 億元；其餘各項業務穩定成長，總管理資產規模持續超過新台幣 1.2 兆元，穩居市場第一。

