〈元大金股東會〉金融市場下半年波動較小 動盪中仍可達成預算目標

元大金 (2885-TW) 今 (10) 日舉辦股東會，展望下半年，元大金表示，金融市場波動會相對小，在動盪中只要掌握市場機會，元大金各子公司仍然可以維持獲利，達成預算目標。

元大金總經理翁健表示，今年以來國際政經情勢動盪不安，各國央行紛紛升息、資本市場變動加劇，皆影響國內外經濟表現，不過，元大金獲利仍然穩健，今年前 5 月稅後純益為 90.13 億元，EPS 為每股 0.74 元，五大子公司 (證券、銀行、人壽、投信、期貨) 在動盪市場中努力維持獲利。

展望下半年營運及策略，元大金表示，今年通貨膨脹嚴重，美國聯準會持續升息，美債殖利率走揚，資金回流美元的誘因加大，致美元指數頻頻創高，也使得美元對各國的利差擴大。此外，受俄烏戰爭、本土疫情、中國封城三大變數影響，經濟成長動能趨緩，也造成台股向下修正，國內金融業者面臨嚴峻的經營環境。

元大金認為，下半年金融市場仍會波動，然而面對難以預測的營運環境下，在秉持一貫嚴謹風險控管態度下，各子公司足以因應外部變化並適時調整執行方向，且相較上半年，金融市場波動會相對小。

五大子公司未來營運規劃部分，金雞母元大證券在國內，將持續穩固核心業務的競爭優勢，致力發展新種業務以開創多個獲利引擎，海外方面，除建構多元業務營收結構，也將設立新加坡財富管理子公司，拓展財富管理和私人銀行業務，滿足客戶需求。

元大銀行則將擴大資產規模與多元化收入來源，在授信風險可控下，均衡提升法金及個金各項放款成長動能，持續深耕客群與強化手續費收益以增加獲利來源，維持獲利穩健成長。

元大人壽因應高齡化及少子化的人口結構改變，將以「投資型商品」和「傳統型商品」為雙主軸，持續開發符合退休、醫療、照護需求的保障暨長年期商品，以滿足各類型客戶族群的理財及保障需求。

元大投信將積極推動台股基金成長動能，透過定期定額推廣，擴大主動型及被動型基金之資產管理規模。並持續升級元大基金先生 APP 功能。

元大期貨則持續強化數位金融發展與業務獲利動能，同時發展跨境經紀業務、拓展槓桿交易業務，擴大業務成長動能，致力於成為國際大型期貨商。

儘管去年金融市場大幅波動，元大金控去年稅後純益為 348.66 億元，EPS 為 2.87 元，獲利年成長 44.6%。