〈稅收統計〉成交量能退潮 5月證交稅連5黑 腰斬只剩144億元

股市量能持續萎縮，拖累證交稅收縮水，根據財政部統計，5 月證交稅實徵淨額 144 億元，較去年同期減少 150 億元、年減 51.2%，已是連 5 個月負成長。

財政部今 (10) 日發布 5 月稅收統計，與股市量能連動的證交稅，受到台股量能收縮，金額也同步下滑，統計 5 月台股每日平均成交值約 2843 億元、前 5 月單日平均成交值約 3373 億元，兩者分別較去年同期減少 50.8%、27.4%。

據財政部統計，5 月證交稅實徵淨額 144 億元，累計前 5 月稅收共 799 億元，也較去年同期減少 27.2%。

財政部統計處副處長陳玉豐說，成交量減少是導致證交稅下滑的主因，但如果以今年前 5 月數字來看，不論是累計稅收或是單日平均成交量，仍是歷年同期次高。

媒體提問，在去年高基期因素下，今年的證交稅收是否將持續衰退，陳玉豐回應，包括通膨、升息、俄烏戰爭與中國疫情封控等不確定因素，都是影響股市的敏感因素，導致股市劇烈震盪。

陳玉豐指出，這些敏感因素時間長短確實會影響證交稅收表現，但我今年 GDP 仍可保 3，預期第 3 季還會有高成長值，在不確定性與經濟基本面正負因素相抵下，對證交稅的影響還要再觀察。