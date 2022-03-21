艾美特-KY去年Q4轉虧 全年每股虧2.11元

小家電品牌廠艾美特 - KY(1626-TW) 受到原材料價格上漲、電子 IC 零件缺料因素影響，去年第四季稅後虧損 0.86 億元，虧損較前一季收斂、較 2020 年同期盈轉虧，每股虧損 0.59 元；全年則虧損 3.07 億元，每股虧 2.11 元。

董事長史瑞斌表示，2021 年原材料持續上漲，電子 IC 零件缺料狀況雪上加霜，間接影響生產效率與人工成本增加，儘管產品線漲價 5%，但仍無法完全反映整體成本，因此今年將把產品降低或節省使用原材料，並優化產品毛利為目標。

艾美特去年營收 101.56 億元，年增 9%；毛利率 11%，年減 6 個百分點；營益率 - 3.6%，較 2020 年盈轉虧；去年第四季營收 16.96 億元，季減 16.86%、年減 10.74%；毛利率 4.54%，季減 4.97 個百分點、年減 9.78 個百分點；營益率 - 9.14%，虧損較前一季增加、較 2020 年第四季盈轉虧。

展望今年，艾美特表示，新品開發將增加深度與廣度，推出不受季節影響的清掃類與健康類新品，如吸塵器、蒸氣拖把、除塵蹣儀和蒸足浴盆等，期望在多元化家電產品帶動下，減緩淡旺季營收的落差，達成淡季獲利的目標。

艾美特位於深圳工業區舊廠土地開發案，該廠區已在今年 1 月取得房產證後，認列人民幣 1.59 億元遷移補償金，此建築物面積約 5.3 萬平方米，艾美特分配到 3.6 萬平方米，初步規劃自用與出租。