〈台股盤中〉晶圓雙雄壓盤跌逾百點 一度失守16500點

台股今 (10) 日隨美股走弱，電子族群普遍走疲，晶圓雙雄壓抑大盤指數開低，早盤一度跌逾 200 點，失守 5、10 日線，回測 16400 點，午盤過後在金融、傳產與中小型股買盤點火，跌幅收斂至百點，重回 16500 點之上，今日預估成交量則不到 1800 億元。

電子權值股晶圓雙雄走弱，台積電挫逾 1%，最低回測 529 元、失守月線，壓抑大盤走勢，鴻海、大立光、台塑四寶等指標權值股也都被壓在盤下，不過聯發科 (2454-TW)、台達電 (2308-TW) 盤中吸引買盤進駐，率先由黑翻紅。

高價股表現也弱勢，股王矽力 - KY、股后信驊均被壓在盤下，力旺、亞德客 - KY 則雙雙重挫逾半根停板，其中，亞德客 - KY 最低跌至 998 元，一度摔出千金股行列，大立光、譜瑞 - KY、祥碩、等也在盤下震盪。

19 大類股觀察，僅有觀光類股午盤前由黑翻紅，飯店指標海灣漲幅半根停板、富野、洛碁、晶華、六福漲幅均超過 1%，華園、國賓等均力守紅盤。

盤面上也有零星個股點火，金像電營運正向，甫公布 5 月營收更攀上 30.56 億元，改寫歷史單月新高，助推股價爆量大漲逾半根停板，最高觸及 90.9 元，創下波段新高，新藥研發商藥華藥同樣在新藥助攻營收成長帶動下，繼昨日強攻漲停後，今盤中續大漲 6%，站上歷史新高。

金融股則普遍走弱，新光金 5 月在新壽拖累下，單月虧損 20.12 億元，今日反應利空，大跌近 3%，為最弱勢的金融指標，開發金、華南金、台新金、合庫金、日盛金等也都被壓在盤下。

台股近期持續受美國科技類股沉壓、成交量明顯不足影響，預期上檔季線反壓短期仍難突破，不過近期適逢上市櫃公司股東會旺季，且今日盤後包含台積電等上市櫃公司也將全數公布 5 月營收結果，可留意相關各股表現。