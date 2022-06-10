台產挺過防疫險衝擊 今年營運將優於去年

台產 (2832-TW) 今 (10) 日舉行股東會，發言人黃志傑表示，防疫險對公司具有一定的衝擊，「但我們已經度過了」，今年首季已轉盈，公司營運應會回到歷史軌跡上，全年營運將優於去年。

台產去 (2021) 年稅前盈餘 4.03 億元，受到防疫保單理賠衝擊，去年保險業務轉虧損 0.14 億元，全年稅後純益 3.73 億元，創新低，每股稅後純益僅 1.03 元。不過，隨著去年底台產防疫保單陸續到期，今年賠付壓力大幅減輕，首季已轉虧為盈，每股稅後純益 0.2 元。

黃志傑今天在股東會後表示，去年在嚴峻狀況下，獲利雖有衰減，但淨值仍創高，且中華信評對台產的信用評等並未調整，主要是公司資本適足率 (RBC) 高達 1000% 以上。

黃志傑指出，台產整體營運包括：保險本業、投資表現兩部分，今年的資本結構並未改變，加上防疫險對 RBC 衝擊已消失，而在投資營運表現上，由於今年市場波動大，不過已排除防疫險干擾，公司營運表現會回到歷史軌跡，全年營運將優於去年，但今年金融或保險市場皆面臨很大的挑戰，將戰戰兢兢來因應，整體仍得視最後營運結果而定。

台產今天股東會通過配發現金股利每股 0.75 元，配發率 72.8%，針對股利政策，黃志傑表示，台產過往股利政策皆是全配現金，配發率或配息金額相當穩定，「防疫保單賠錢不代表台產賠錢」，因此今年仍配出現金股利 0.75 元。