〈台股盤前〉美股跌勢擴大 指數量能不足上攻不易

台股昨 (9) 日量縮下跌，成交量不到 2000 億元，在中小型股撐盤下，守住 16600 點關卡，法人表示，美科技股成壓，跌幅擴大，加上台股量能不足，上檔季線反壓短期難以突破，短線陷區間震盪。

美股周四四大指數表現方面，道瓊大跌超過 600 點、標普探低近 2.4%，創三週來最大單日跌幅；那指也下跌逾 300 點、費半跌幅 2.69%。台積電 ADR 則有 2.8% 跌幅。

市場消息方面，台塑 (1301-TW) 董事長林健男表示，上半年營收可望創同期新高，並賺逾半股本，第三季進入石化產品傳統旺季，樂觀看待下半年營運，未來將投資 1600 億美元，擴大旗下產品線產能，並優化製程。

研調機構集邦科技公布今年首季全球前十大 IC 設計業者營收排行，大陸 IC 設計龍頭韋爾半導體 (Will Semiconductor) 首度進榜，名列第九，意味紅潮在 IC 設計業的勢力逐步進逼台廠。台灣則有聯發科、聯詠、瑞昱等三家入列。

封測龍頭日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 5 月營收 537.99 億元，月增 10.66%，年增 27.28%，累計前 5 月營收 2468.32 億元，年增 21.55%；受惠封測業務需求續強，加上 SIP 業務持續回溫，日月光投控 5 月營收不僅創同期高，更改寫歷史第三高紀錄。

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 董事長陳俊聖表示，半導體供給、中國封控影響逐漸趨緩，不過 PC 市場已出現供給大於需求的狀況，下半年展望不明，但宏碁在年初就針對零組件庫存進行管控，接下來也會做足準備迎接下半年營運。