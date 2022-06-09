〈台股盤後〉貨櫃航運觸礁 中小型股有撐 量縮守16600點

台股今 (9) 日隨著美股開低，貨櫃航運拖累下，一度跌逾百點，隨著電子權值股跌幅收斂，中小型股買單敲進撐盤，16600 點關卡失而復得，終場收在 16621.34 點，下跌 49.17 點或 0.29%，成交量縮至 1942 億元。

電子三雄中，鴻海表現最強勢，午盤過後翻紅震盪走高，終場以 115.5 元作收，上漲 1.32%；台積電尾盤獲大單敲進，終場跌幅收斂，下跌 0.55%，收在 541 元；聯發科也有 0.65% 跌幅。

PCB 族群逆勢抗跌，金像電 5 月營收創新高，激勵股價拉出逾半根漲停板，霖宏收在漲停價 27.65 元，燿華也有逾 5% 漲幅，南電、欣興、敬鵬、邑昇表現也不俗。

矽晶圓漲聲響起，SUMCO 宣佈將在 2024 年前調漲售價 3 成、昭和電工也將形成半導體回路用的高純度氣體上漲 2 成售價，環球晶震盪走高，終場大漲逾 3%，嘉晶、台勝科、漢磊、合晶也全面走揚。

生技股也有零星點火，立康、藥華藥亮燈漲停，軒郁、松瑞藥、太景 - KY、台生材、合一均拉出逾半根漲停，達爾膚、優盛、智擎、永昕、明達醫等均收紅盤。

法人表示，目前大盤量能不足，今日再縮至不到 2000 億元，影響部分個股續航力，在缺乏量能助攻下，台股要上攻仍有壓力，短期大盤可能維持震盪走勢。