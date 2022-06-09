台股險守16600點 三大法人賣超92.73億元 外資反手大砍百億

台股今 (9) 日震盪走低，一度跌逾百點，失守 16600 點，航運股湧現賣壓，但電子股跌勢收斂，大立光、鴻海挺身而出，加上中小型股表現活蹦亂跳，加權指數終場下跌 49 點，收在 16621 點，5 日線失而復得，成交值縮至 1942 億元。三大法人合計賣超 92.73 億元，外資反手大砍百億。

觀察三大法人今天資金變動情形，外資今天轉為賣超 100.01 億元；投信同步賣超 1.68 億元；自營商則加碼買超 8.98 億元。三大法人合計賣超 92.73 億元。

台積電今天股價一路在盤下震盪，終場跌勢收斂，下挫 0.55%，收 541 元，而聯電、華碩、聯詠、股王矽力 - KY 均下跌超過 1%；不過，大立光強勢翻紅，並漲近 3%，收 1835 元，為逾 2 個月新高，鴻海同步扮演撐盤要角，收漲逾 1%，台達電、研華、國巨等也力守平盤之上。

全球面臨停滯性通膨隱憂，加上 BDI 指數已連跌兩周，國際海運股馬士基、赫伯羅德周三股價重挫 8%，台股航運族群也賣壓沉重，長榮、萬海今天重摔 3-4%，慧洋 -KY 大跌逾半根停板，陽明、四維航、台驊投控等都震盪走低。上市運輸類股指數終場下跌 2.65%，為盤面弱勢族群之一。

PMOLED 廠錸寶出貨遞延，5 月營收改寫歷史新高，今天股價強勢攻上漲停，衝上 52.6 元，站上 5、10 日線及月線，另一家 PMOLED 廠智晶盤中也漲逾 4%，終場漲勢收斂收 68.9 元，面板相關族群表現抗跌，AMOLED 概念股同步吸金，友達、群創雙雙上漲逾 1%，GIS-KY、擎亞、和鑫等均在盤上表現。