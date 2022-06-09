大立光、鴻海挺身撐盤 台股跌49點收16621點 5日線失而復得

美股周三全面收黑，費半重挫逾 2%，台股今 (9) 日同步遇壓，一度下跌逾百點，航運股成殺盤重心，但電子股跌勢逐漸收斂，大立光、鴻海挺身撐盤，加上中小型股續獲買盤力挺，帶動加權指數跌幅縮小，終場下跌 49.17 點或 0.29%，收在 16621.34 點，5 日線失而復得，成交值縮至 1942 億元。

櫃買指數終場上漲 1.68 點或 0.83%，收在 204.82 點，成交值 649.6 億元。上市櫃成交值合計 2591.6 億元。

權王台積電今天一路在盤下震盪，終場跌勢收斂，下挫 0.55%，收 541 元，聯電、華碩、聯詠、股王矽力 - KY 均下跌超過 1%；不過，大立光強勢翻紅，並漲近 3%，收 1835 元，為逾 2 個月新高，鴻海同步扮演撐盤要角，收漲逾 1%，台達電、友達、研華等也力守平盤之上。

PCB 族群表現有撐，其中，金像電 5 月營收創下單月歷史新高，激勵股價大漲逾半根停板，燿華也勁揚逾 5%，ABF 載板三雄 5 月同樣繳出佳績，南電收漲近 2%，欣興漲幅收斂至 1%，景碩則翻黑下挫。

日本矽晶圓大廠 SUMCO 宣布將在 2024 年前調漲售價 3 成、昭和電工也宣布形成半導體回路用的高純度氣體將漲價 2 成，此利好消息激勵矽晶圓三雄表現，環球晶股價勁揚逾 3%，合晶、台勝科及中美晶也都在盤上表現。

全球面臨停滯性通膨隱憂，加上 BDI 指數已連跌兩周，國際海運股馬士基、赫伯羅德周三股價重挫 8%，台股航運族群也賣壓沉重，長榮、萬海重摔 3-4%，散裝航運股慧洋 -KY 大跌逾半根停板，陽明、四維航、台驊投控等都震盪走低。上市運輸類股指數終場下跌 2.65%，為盤面弱勢族群之一。