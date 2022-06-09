告別臉書時代 Meta即日起停用股票代碼FB

在以「臉書」(Facebook)(FB-US) 之名上市交易 10 年之後，這家社群媒體巨頭正在擺脫其舊公司形象的最後一絲痕跡，周四 (9 日) 開始將以股票代碼「META」進行交易。

Meta Platforms Inc (META-US) 於 2021 年 10 月從臉書同名社群網絡平台更名，押寶共享虛擬領域「元宇宙」(Metaverse) 將在移動互聯網上的龐大商機。

Meta 聯合創始人兼 CEO 查克伯格 (Mark Zuckerberg) 2004 年創立了臉書，當時 19 歲的學生幾乎不知道，臉書將成為許多人社交生活中不可或缺的一部分，每月擁有近 30 億用戶，並擴展到包括流行的社群媒體應用程式 Instagram 和 Whatsapp。

近 20 年過去，查克伯格的公司正向虛擬世界投入數十億美元，這是一種未來主義的虛擬環境理念，用戶可以在其中工作、社交和娛樂，為用來當作接入點的硬體設備添加新功能。

紐約 National Securities 首席市場策略師霍根 (Art Hogan) 表示，「更改正式名稱和股票代碼的公司，通常是藉此表明潛在的商業模式發生了根本性的變化。」

Meta 股價今年以來下跌近 42%，因為面臨美國國會和監管機構對其市場力量、演算法決策和濫用監管的嚴苛批評。