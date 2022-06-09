此時該找「相對強勢＋營收創高」醞釀突破的抗跌股

這段時間，國際股市在反彈後開始進入整理階段，在台股有句話是說「盤整出飆股」，不過因為量縮觀望的關係，很多強勢股也沒到那麼飆，看到剛飆起來後進場，很可能被套在短高點；不如來找找醞釀要突破或是過前高的標的，機會還大一些。

而從台股的結構來看，目前加權指數還是壓抑在季線反壓下方，未能展開下一波反彈，倒是櫃買指數已經領先站上季線，且上櫃電子指數也是突破季線，從相對強勢的角度來看，我們可以從其中來挑選投資標的。

恰逢近期營收公布，除了找抗跌股之外，同時我們可以留意營收創高個股，更容易吸引市場注意。

今天來看一檔營運持續走升，營收繳出亮眼成績，產業展望樂觀的企業，就是去年夯過一段時間的第三代半導體指標股之一：漢磊。

漢磊主要在做功率半導體、類比積體電路的磊晶、晶圓代工，就是第三代半導體產業鏈中的下游 (碳化矽、氮化鎵的功率 / 射頻元件)。去年營運開始逐月成長，今年 1、3、4 月營收皆創歷史新高成長力道沿續，撰文時間還沒公佈 5 月營收，值得期待。累計前四個月年增約三成。

受惠去年就開始的半導體產能短缺影響；供不應求影響，今年功率半導體市場還是維持這樣的狀況，即便漲價幅度縮減甚至停止續漲，但各種新興產業需求仍強，像電動車 / 5G 應用 / 網通等需求也推動漢磊啟動擴產計畫，目前全年訂單能見度佳。

漢磊自從 2014 年於台股市場交易後，只有 2018 年跟去年有賺錢，去年獲利 0.73 元，已經明顯轉虧為盈，但本益比尚高，暫時不宜用本益比評估。

漢磊目前擁有整體化合物半導體營收佔比約 15~20%。在國內廠商來看，漢磊在第三代半導體的進度領先， 6 吋碳化矽部分去年就取得超過 15 家客戶訂單。隨著電動車與綠能時代的到來，化合物半導體將是漢磊未來幾年的主要成長引擎。今年來看，漢磊的資本支出計畫為 3500 萬至 4500 萬美元，主要用以擴大化合物半導體產能，其中氮化鎵產能增加至目前 2 倍、碳化矽產能增加至目前 3 倍。計畫未來 2024 年之前擴增碳化矽 5 到 7 倍產能。

第三代半導體在去年就已經被市場大幅討論過一波，確實不是立即實現的目標，有點像那些長期發展性佳，獲利尚未爆發的族群；當時的風潮退去後，漢磊在今年股價偏向修正，但可以發現修正幅度不大；在強勁的前景支撐下，一樣，拉回長天期均線，搭配內資法人買超，絕對是可波段關注的拉回買進標的；而短線也醞釀突破 3 月份前高點，即便暫時不算是拉回買進的時積，也有機會走出一波行情，適合短波段操作者留意。

（撰文者：永誠資產管理處 分析師 江太壹）

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