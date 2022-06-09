陳時中：端午後疫情高原期漸往下 9月有機會開放出國旅遊

國內 COVID-19 今 (9) 日新增 72921 例本土病例，確診個案中增加 211 例死亡，再創今年新高，北部疫情逐漸減緩，但高雄、台中確診數持續上升，指揮中心指揮官陳時中表示，端午連假結束 4 天，研判整體疫情正在往下走，隨著各國國門解封，台灣 9 月也有機會開放民眾出團到國外旅遊。

對於近 7 天國內疫情走向，陳時中說明，儘管因端午連假醫療院所休診，診斷量略為降低，單日新增個案一度降到 5 萬多例，但連假結束後，個案數又回到 8 萬多例，今天則新增 7 萬多例，研判國內本土疫情沒有明顯提高，且整體疫情正往下走。

國內確診個案中今天新增中重症 575 例，包括中症 384 例、重症 191 例，其中 211 例死亡，均創今年以來新高，值得注意的是，今天又新增 1 例青少年死亡個案，以及出現第 2 例 MIS-C 個案的 5 歲男童，連續 1 周發燒到 40 度。

觀光局已經準備好入出境旅客指引，正持續與指揮中心、外交部討論，外界關注未來開放旅遊團入境，是否比較日本做法？陳時中指出，入境旅行團的隔離規定尚未定案，目前擬比照國內作法，避免混亂讓制度難以遵守。

外界好奇，9 月是否有望開放國人出國旅遊？陳時中表示，出國的可能性應該是有，但也不敢講說一定有，按照目前疫情發展與各國開放國門情況，當然是有這個機會。