不受缺工缺料影響 公共工程連2年執行率達95%

過去公共工程屢傳缺工缺料、原物料飆漲問題，行政院工程會今 (9) 日指出，政府已有相關因應對策，近 2 年雖有疫情影響，但執行率都達 95% 以上的高標，去年度公共建設預算執行率更衝上 95.87%，為近年來最高。

工程會今天於行政院會上報告指出，缺工缺料及物價上漲是事實，但政府有因應對策，包括逐月管控砂石供需、以固定價格讓售砂石及飛灰、水泥貨物稅減半等，使混凝土量足價穩供應 (相較於鋼筋價格自 2020 年 4 月至 2022 年 5 月物價指數漲幅為 62%，砂石為 2.16%)。

至於鋼筋受到國際市場行情影響，採用契約物價調整機制因應；人力不足方面則以外籍移工補充。勞動部 2020 年 7 月起已鬆綁外籍移工引進，並以保護本國勞工為前提，不足額才以外籍移工補足。

近 2 年雖有疫情，但 2021 年公共建設預算執行率達到 95.87%，為近年最高；且 9 成案件順利決標，顯示各項公共工程持續順利推動。

工程會就過去 4 年超過 300 案流標召開檢討會議，最終歸納出三大原因，分別為未按實際價格編列預算、未按實際需要訂定工期、契約書圖規定不合理。

工程會強調，各機關應依物價合理編列預算、依工地特性訂定工期、審查契約規定合理性，並採用工程會訂定的契約範本，各階段如遇有調整計畫內容之必要，應儘速提報修正計畫。