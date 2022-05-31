入境採檢、解隔標準明起鬆綁 陳時中：旅遊解封再等等

疫情指揮中心今 (31) 日宣布，6 月 1 日起，國際機場落地採驗退場，旅客抵台時改採唾液採檢，同時放寬中重症住院解隔標準，戴口罩規定則持續實施至 6 月 30 日；外界關注國際旅遊是否可望於 7 月解封，指揮官陳時中強調，要等到台灣醫療量能充足，才會開放旅遊。

根據統計，國際機場旅客落地採驗截至 5 月 31 日，經過 141 天，採驗 2500 多個航班、近 14.9 萬人次，檢出境外移入確診逾 6200 人，總陽性率約 4.2%，95% 的境外移入個案被攔截，落地採驗措施已完成階段性任務。

為妥適調配醫護檢驗資源，陳時中宣布，歐洲、中東、韓國及東南亞 / 印度航班落地採驗措施實施至今天為止。自 6 月 1 日零時起 (航班抵達時間)，所有從國外入境的旅客，抵台時須於機場採集唾液檢體，以進行病毒核酸檢驗 (PCR)，旅客完成採檢後，可繼續入境檢疫措施。

隨著日本、南韓旅遊解禁，外界也關注台灣何時鬆綁邊境管制？陳時中指出，明白各界都有期待，但還是要慎選時機，最近日本試辦觀光旅遊團，結果一個 4 人團出現 1 人確診，其餘 3 人都被隔離，未來若是 30 人團出現確診，要找隔離旅館恐怕都有困難。

陳時中強調，指揮中心正在研議逐步鬆綁邊境防疫規定，台灣要等到醫療量能可以充分提供時，才會準備開放旅遊。

此外，經專家小組研議，指揮中心決定修訂嚴重特殊傳染性肺炎解除隔離治療條件，首先是將確診個案解隔條件區分為「非重症確診個案」及「重症確診個案」兩大類。

其次是修訂中度住院隔離確診個案解除隔離治療條件，調整為比照無症狀或輕症確診個案；第三為重症住院隔離治療確診個案，如退燒至少 1 天，且症狀緩解，符合條件者即可解除隔離，轉出負壓隔離病房或專責病房，並進行 7 天自主健康管理。