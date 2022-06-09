〈國泰投資展望〉估台灣央行下周將升息 沙盤推演三情境

中央銀行將於 6 月 16 日召開今 (2022) 年第 2 季理監事會議，外界關切央行是否繼續升息與打房，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超今 (9) 日指出，升息是必然的，但對央行來說會是困難的決定，「最勇敢的決定是升息 1 碼加打房」，但本土新冠疫情發展超乎預期，林啟超沙盤推演還有兩種可能情境。

林啟超表示，雖預期通膨趨勢將見頂緩降，但 2023 年底仍難回到舒適區，主要原因為：一、供給面需時間逐漸改善；二、結構面如房租、薪資、供應鏈調整等成本，未來一年趨勢偏上；三、需求面則面臨景氣趨緩壓力。

林啟超進一步表示，在通膨疑慮未見削減下，目前台灣通膨 3.39% 仍高，超過 2% 央行設定的條件，另外美國預期下周升息 2 碼，其他國家也都升 2 碼，都符合台灣央行升息條件。

林啟超表示，現在本土疫情的七天移動確診數平均是 7 萬人左右，遠高於 3-4 月每日新增確診人數不到萬人，疫升息最重要的考量是疫情對內需產業的影響，因此預期下周央行升息是必然的。

但是是否會升息再加上祭出第五波房市信用管制，林啟超認為，這對央行來說是非常難的決定。最勇敢的決定將是台灣央行 6 月決定升息 1 碼加上祭出打炒房政策，但本土新冠疫情發展超乎預期，央行可能退一步，升息 1 碼不打房，或是升息半碼搭配較消極的打房政策。

至於如果央行祭出打炒房，還有哪些「招數」，林啟超表示，如果要推第五波房市信用管制，應該會把首購族屏除，管制內容可能瞄準 3 方向：第二戶貸款年限是否有天花板、特定地區第二戶貸款成數是否要限制、所有地區第二戶是否皆要無寬限期。