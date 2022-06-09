專家：三分之二加密幣避險基金恐倒閉

近期比特幣價格一度跌破 3 萬美元，加密貨幣市場低迷，知名避險基金經理人、加密貨幣投資銀行 Galaxy Digital 創辦人 Mike Novogratz 預估，三分之二投資加密貨幣的避險基金恐怕將因此倒閉。

Novogratz 在一場會議上表示，成交量將會下跌，避險基金將不得不重組。他指出，目前市面上有 1,900 家加密貨幣避險基金，他猜測將有三分之二會倒閉。

Novogratz 將加密貨幣價格下跌歸咎於聯準會 (Fed) 撤回疫情時期的經濟刺激貨幣政策。比特幣目前已從去年 11 月的歷史高點下跌 50% 以上。

Novogratz 也表示，目前市場並不足以應對比特幣下跌的逆風，加密貨幣全面下跌。「這是一場災難性的損失。」Novogratz 說。

加密貨幣今年以來大幅修正回檔，上月又因穩定幣崩跌拖累重挫，近期更傳出部分礦工正大量拋售手中持有的比特幣，以支付相關通膨成本，導致加密貨幣市場持續走疲。加密貨幣市場的估值，已從去年底的 2.3 兆美元下挫到 1.3 兆美元左右。

高盛上月的數據顯示，到 2021 年底，加密資產僅占美國居民淨資產的 0.3%，而股票約占 33%。因此，高盛預計，近期加密貨幣價格下跌對總消費者支出的拖累非常小。

根據 CoinDesk 最新報價顯示，截稿前比特幣價格來到 30,315.13 美元，24 小時內跌幅約 0.57 %