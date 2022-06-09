〈台股盤中〉中小型股撐腰跌幅收斂 16600點失而復得

美股翻黑走跌作收，台股今 (9) 日同步滑落，電子權值股熄火、傳產與金融股也疲軟，大盤一度跌逾百點，不過中小型股活蹦亂跳，帶動指數跌幅收斂，16600 點失而復得，估成交量 2200 億元。

櫃買指數開低走高，最高至 204.24 點，上漲超過 0.5%，站上超過季線，其中，生技醫療表現最強勢，漲幅 1.7%，其次為化工與光電，航運較為疲軟，下跌 1.2%。

觀察電子權值股表現，台積電股東會報佳音，不過英特爾發布半導體需求警報，台積電 ADR 震盪收低，今日股價也跳水，最低至 537 元，下跌約 1%；鴻海與聯發科都在平盤震盪；聯電、台達電等也表現弱勢；高價股則漲跌互見。

從族群來看，PCB 族群逆勢抗跌，霖宏拉出逾半根停板，燿華、金像電上漲逾 3%，松上、欣興、南電、景碩也有逾 1% 漲幅，邑昇、廣宇、佳總、健鼎等均站穩盤上。

矽晶圓族群表現強勢，指標股環球晶震盪走高，上漲約 3%，昇陽半導體、中砂、中美晶、合晶、辛耘、台勝科等上攻。

面板三傑也有買單敲進，群創、友達、彩晶都有超過 1% 漲幅；相關面板概念股包括錸寶攻上漲停，智晶、洋華、新門、九正等表現也不俗。

車用概念股持續獲資金追逐，聯德控股 - KY 亮燈漲停，胡連、至興、萬在都有逾 2% 漲幅；閎暉、江申、和大、精確、昭輝等逆勢抗跌。

傳產族群部分，貨櫃三雄觸礁，長榮、萬海下跌超過 3%，陽明也有約 2% 跌幅；航空雙雄跌幅約 1%。