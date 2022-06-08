元富證看台股評價合宜 區間震盪等待通膨降溫訊號

新光金控旗下元富證券今 (8) 日起與櫃買中心共同舉辦台灣科技論壇，元富證指出，台股 4 月底本益比處在 12.5 倍、現金殖利率則為 4.36%，評價合宜，可望提供台股下檔支撐，預料後續台股將轉為區間震盪，等待進一步通膨降溫訊號，同時，在論壇中，元富強調看好新能源成為下一世代汽車產業新顯學，並將帶來龐大商機。

元富證說明， 在全球減碳浪潮下，新能源成為下一世代汽車產業新顯學，帶動汽車電動化、汽車共享、車聯網、自動駕駛等龐大商機。

而展望下半年，元富投顧認為，考量俄烏戰爭持續，歐盟進一步針對俄羅斯石油實施禁運，導致原物料價格維持高檔，通膨影響消費購買力，再加上聯準會因應高通膨，目前利率期貨預期今年聯準會將升息 10-11 碼，國內將因國際情勢不明，股市高波動成常態。

所幸，證交所公布台股 4 月底本益比處在 12.5 倍、現金殖利率約為 4.36%，評價合宜，可望提供台股下檔支撐，元富投顧認為，台股將轉為區間震盪，並等待通膨降溫訊號。

此次台灣科技論壇於 6 月 8 日至 6 月 10 日間，邀請多家科技產業供應鏈的領導廠商，包括力旺 (3529-TW)、環球晶 (6488-TW)、綠界 (6763-TW)、宜鼎 (5289-TW)、景碩 (3189-TW)、旺宏 (2337-TW)、譜瑞 (4966-TW) 和群聯 (8299-TW) 與海內外機構投資人進行深度對談。

元富證總經理張清發強調，元富長期舉辦各式投資說明會，主題涵蓋總經面、產業面、商品面等，協助投資人因應金融市場的快速變化、保障投資人權益，並促進整體市場健全發展。