〈台股盤後〉半導體雙雄衝鋒領軍電子股反攻 量縮站回五日線

美股科技股周二勁揚，激勵台股今 (8) 日同步強彈，在超級股東會起跑下，半導體雙雄台積電、聯發科領軍電子權值股反攻，台塑四寶、貨櫃雙雄等傳產權值股穩盤助攻，金融股表現也不俗，指數終場上漲 157.63 點，收 16670.51 點，站回五日線，成交持續量縮、成交值 2089.93 億元。

觀察電子權值股表現，台積電喊話今年營收維持成長 30% 目標，股價勁揚，上漲 1.68%，收 544 元，市值重回 14 兆元；聯發科也飆漲超過 4%，鴻海則小漲 0.44%。欣興漲逾 2%，聯電、日月光投控、瑞昱、聯詠漲幅都超過 1%。

IC 設計族群表現強勢，聯發科、創意大漲超過 4%，普誠、譜瑞 - KY、群聯、瑞昱、揚智、義隆、富鼎、凌陽漲幅也都超過 1％。

受惠解封題材發酵，觀光類股持續開趴，老爺知、海灣、富野狂飆漲停，夏都大漲超過 6%，易飛網漲逾半根停板，王品、山富勁揚逾 3%。

航運族群持續反彈，陽明勁揚 2%，萬海、裕民、長榮、台驊投控也都站穩盤上。

法人指出，大盤高檔整理近 6 個交易日，維持 16400-16700 點間，但成交量縮可能使橫盤震盪整理格局延續，且今日雖然大漲但未越過前波高點，預估短線將延續橫盤整理。

