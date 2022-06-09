加權股價指數近 6 個月價量表現：

（資料來源：Bloomberg, 截至 2022/06/07）

野村腳勤觀點：

蘋果 M2 晶片再掀台廠新商機

蘋果 2022 全球開發者大會 WWDC 於週一 6/6 登場，本次最受市場矚目的莫過於新一代 M2 晶片，做為 2 年前發表的 M1 晶片的次世代，本次 M2 不管在效能或是功耗都比 M1 有更好的表現。M2 採用了第二代 5 奈米製程，整個晶片搭載超過 200 億個電晶體，在數量上相比於 M1 多出 25%，性能可望提升 18%，同時 M2 使用主動式散熱技術，僅需 1/4 功耗就能達到 12 核心筆電的 90% 效能，可以說在性能、散熱和電池壽命等方面，M2 都遠勝過同等級的其他晶片。而從 2021 年蘋果搭載 M1 晶片的產品熱賣，可以預期 M2 晶片將幫助蘋果提高市佔率及訂單需求，而受益於當中高階製程、高速運算及散熱需求增加，亦有助於提升台灣相關廠商的營收及財報表現。

經理人視角：

大盤利多因素：

(一) 通膨壓力緩解：美國 4 月核心 PCE 為 4.9%，較 3 月的 5.2% 放緩，顯示通膨出現觸頂跡象。

(二) 中國逐步解封：上海 6/1 開始全面解封，目前已超過 70% 的產業皆已復工，6 月後供應鏈產能恢復。

(三) 台灣疫情降溫：台灣疫情進入高原期，已初現降溫跡象，預期邊境最快 7 月進一步解封。

大盤利空因素：

(一) 企業獲利放緩：美國企業獲利示警，並宣布可能有進一步的裁員計畫，經濟下行風險升高。

(二) 國際油價大漲：歐盟限制俄羅斯原油進口，國際油價漲至 120 元 / 桶，恐推升通膨預期。

(三) 主要央行展「鷹」姿：主要國家央行官員鷹派言論對抗通膨，不利於資產評價，股市波動度上升。

反彈不追高，逢低佈局趨勢成長股

隨著市場風險情緒好轉，台股自 5 月下旬來急彈近千點，加權指數重回 16,600 點，短線上已站穩月線位置。雖然美國 5 月通膨數據回落，製造業 PMI 及就業數據均優於預期，關鍵數據顯示最壞的時刻已過去，但另一方面，製造業 PMI 中的僱傭指數放緩，代表美國企業正在慢慢減少招聘，而美國 4 月儲蓄率 4.4% 低於上月 6.2%，顯示美國人已動用存款來填補高漲的生活成本，透露出高通膨對於經濟的傷害似乎逐漸浮現，好消息是，就目前數據觀察，經濟成長只是放緩，尚不至於走向衰退，預期市場將會拿放大鏡檢視經濟數據。短線上股市雖有所反彈，但仍有不確定性因素干擾，應該還是偏向震盪整理的格局，建議選股不選市，挑選產業趨勢佳以及有獲利支撐的標的。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper, 2022/05/31

上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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