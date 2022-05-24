〈台北國際電腦展〉廣運秀液冷散熱解決方案 已獲英特爾認證

智慧自動化設備系統整合廠廣運 (6125-TW) 於 5 月 24-27 日參加台北國際電腦展 Computex Taipei 展出，由旗下熱傳事業群主導展出為針對高運算伺服器、資訊機櫃、機房，以及雲端資料數據中心等新開發液冷散熱解決方案，可為企業降低用電量達成 25% 以上，並符合國際 ESG 永續經營及持續減碳方向。

廣運指出，廣運推出的液冷解決方案，已獲英特爾 (Intel)(INTC-US) 亞洲唯一認證通過。由於 Intel 新世代伺服器平台 Eagle Stream 將於今年 (2022 年) 中上市，及 AMD、Nvidia 的 CPU、GPU 新世代平台發佈，又 AI 晶片的高效運算，單晶片功耗達 400~500W 以上，傳統氣冷已無法達成正常運轉散熱要求。

依 DIGITIMES Research 預，2022-2026 年伺服器年複合成長率達 6.9%，北美四大雲端服務商 Amazon，Google，Microsoft，Meta (Facebook) 的資本支出持續提升，直接帶動伺服器及雲端運算的數據中心擴張，台廠佔全球 9 成以上伺服器生產。廣運與多家資訊整合 (SI) 廠商合作，承接政府單位機房標案，及半導體廠機房建置，並已有實際運轉實績，如: 國家高速網路運算中心、內政部警政署等; 並提供各伺服器 ODM 大廠液冷樣機測試，下半年成長動能潛力高。

廣運因應台商回台設廠投資，在自動化設備本業大有嶄獲，在智慧製造、機器人 / 無人搬運等應用、並結合數據戰情中心都有豐厚實績，受各產業企業肯定，又因 Covid-19 疫情持續，在新物流設備這兩年大單持續湧進，有全聯、蝦皮、酷澎、宅配通、Momo、Pchome、、新竹物流、捷盟 (康是美)、統昶等客戶肯定。

另外，在公共工程方面，近期也有大型得標案，如 中華郵政標棧板式及料盒式自動倉儲物流設備與系統、國家圖書館南部分館自動化書庫系統 (ASRS) 設備、桃機 A3 站行李處理設備系統工程等、農委會水產試驗所臺西貝類及七股海水魚介類種原庫統包工程。

廣運近年也積極投入半導體設備領域，與子公司太極合資成立盛新材料, 目前資本額 4.3 億，由太極持 55.4% 及廣運持 8.6%，盛新已開發出第三類半導體 4 吋及 6 吋碳化矽 (SiC) 長晶，應用於 5G 通訊、電動車等相關領域，廣運並與盛新合作由自製 4-8 吋 SiC 長晶爐設備，盛新將在下半年進行股票公開發行及興櫃掛裨，預計 3 年內股票上市掛牌交易方向前進。

廣運今年 3 月 21 日至 5 月 19 日實施庫藏股買回庫藏股 2000 張，每股買回均價 24.02 元，買回金額計 4804 萬元，執行率 100%; 累計目前持有庫藏股 4000 張，買回均價每股 24.4 元，累計金額 9760 萬元。

廣運第一季合併營收 11.88 億元，毛利率 19.27%，稅後純益 1.22 億元，每股純益 0.5 元，廣運持續活化中國投資性不動產的部分，因政策性搬遷補償，蘇州廣運機電 (蘇州) 及廣運科技 (蘇州)2 家子公司可獲約新台幣 14.5 億補償款，目前已收到 50%，並完成現金減資 4.4 億元 (1520 萬美元) 匯回台灣，完成此交易後可認列約 9 億處分收益，貢獻每股純益 3.58 元。

廣運受惠智慧製造及物流自動化設備接單暢旺, 訂單能見度至少至後年, 又有第三代半導體設備、資料中心 / 伺服器液冷散熱解熱方案，及活化大陸投資性不動產，營運本業及業外動能可期、內外皆美。