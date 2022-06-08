面板廠Q3擬減產逾1成 價格可望在6月底觸底

近期面板價格雪崩式下跌，研調機構集邦 (TrendForce) 今 (8) 日指出，大部分尺寸面板價格都已跌至歷史新低，廠商為減輕跌價、庫存壓力，下半年將進行生產管控，估第三季整體 LCD 電視面板產能將較原計畫減少 12%，55 吋以下電視面板價格可望在 6 月底觸底。

集邦表示，中國面板廠占電視面板出貨量近 66% 比重，預期包含京東方、華星光電、惠科等中國前三大面板廠，第三季將下修電視面板產能，估較原計劃減少 15.8%，與第二季相比則減少 2%，台廠占整體電視面板供應約 2 成，在價格走跌壓力下，友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 產能也將維持動態調整狀態。

韓廠方面，集邦指出，包含三星 SDC、LGD 皆已將重心轉移至 OLED、QDOLED、QLED 等高階產品，雖然有自有品牌在背後支撐，但面對整體價格持續走跌，預計也將維持產能彈性調整的運作方式。

雖然中國面板廠為反映真實需求，開始調降產能，但集邦認為，在終端需求未見起色下，6 月面板價格仍難反轉，不過隨著 55 吋以下電視面板已在 5 月跌破現金成本價後，加上各大面板廠調降產能，電視面板價格將有機會在 6 月底觸底，7 月見到持平，65 吋以上跌幅也可望收斂，但供應估仍未達平衡點。

展望第三季，集邦預期，55 吋以下電視面板價格將可望走平，但也示警，面板廠在下半年傳統旺季進行減產，也凸顯下半年整體市場將呈現旺季不旺、面板價格反轉不易的事實。