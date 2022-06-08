〈台塑四寶業績發表〉台化6月可望回溫 台塑、南亞樂見Q3傳統旺季

台塑四寶今 (8) 日公布 5 月營收，展望後市，隨著中國逐漸解封，台化 6 月營運可望谷底回溫，台塑、南亞也樂觀看待第三季將迎來傳統石化產品傳統旺季，台塑化則認為，原油供給吃緊，短期油價穩健，估 OPEC 將再增產抑制油價上漲。

台塑 (1301-TW) 董事長林健男指出，第二季各產品平均價格、開工率高於上季，營收、獲利將較上季成長，第三季將迎來傳統需求旺季，加上中國陸續解封，可望帶動 EVA、ECH、碳纖及碱氯等產品需求增加。

不過，林健男表示，第三季配合台塑化 OL-2 歲修，開工率略低於第二季，因此，需求樂觀、產能略減相互抵消下，預期第三季營運將持平第二季，獲利方面第三季將獲得 84 億元現金股利，將比第二季好，後市則須關注中國振興經濟政策成效及疫情發展。

南亞 (1303-TW) 董事長吳嘉昭指出，第二季受中國封城影響，營收將不如上季與去年同期，預估隨著中國解封， 6 月營運將回溫，上半年仍能符合公司預期，展望第三季，隨著可塑劑等產品進入傳統旺季、乙二醇價格逐漸回穩，營運將優於第二季。

台化 (1326-TW) 董事長洪福源表示，現階段市場消費信心不足，品牌廠商訂單延後， 5、6 月也不見好轉，不過中國疫情趨緩後，6 月有谷底回升的可能，價、量可望改善，帶動營收成長，預計第二季仍將優於上季。

台塑化 (6505-TW) 總經理曹明表示，6 月北海、加拿大等地油田定檢，預計日產量將減少 90 萬桶，加上歐盟將在年底前減少俄羅斯每日進口 130 萬桶，供給趨緊使近期原油維持穩健，不過 OPEC 預計 7-8 月增產量提升，可能抑制油價漲幅。