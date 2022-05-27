雲品估觀光飯店業Q2營收最慘恐腰斬 籲政府短期紓困

雲品 (2748-TW) 今 (27) 日召開股東常會，董事長盛治仁指出，受到疫情衝擊，今年第二季營收保守估至少較第一季衰退 30%，甚至相關觀光、飯店業者恐較上季衰退多達 50-60%，預料很可能回到去年三級警戒時相對虧損的狀態，建議政府可考量對觀光飯店業者的短期紓困計畫。

盛治仁表示，傳統上 4-6 月為相對淡月，今年又有本土疫情，現階段就是最大衝擊的時候，許多業者營運辛苦，保守估相關業者本季營收恐較上季短少 30%，甚至 50-60%，因此，若能獲得政府紓困，將會是很好的及時雨。

盛治仁指出，近期觀察到團客延後或取消訂房者多達 60%，不過，一般的個人訂房或散客旅遊訂房，有 70% 以上按照原訂計畫進行，顯示團客受影響較大，期待疫情在 5-6 月達到高峰後緩報下降，若能依此趨勢，第四季可望回到比較正常的生活。

而就旅遊業的展望，盛治仁認為，疫情將使旅遊業出現兩大結構性變化，第一，商務旅行將會減少，許多公司在疫情期間發現透過線上會議即可完成工作，不會再安排像過往那麼多的商務出差，但是個人旅遊或體驗則會增加，第二，消費者對於環境安全衛生、永續的要求會提高。

因此，雲品將積極靠龍高端、頂級市場，目前有幾個新的商業模式正在規劃洽談簽約中，有許多跨業合作，未來幾個月可望看到成果。

另外，雲品也提到，過去兩年間有非常多優良的從業人員離開產業，若產業長期營運不良導致人力縮編，優良的從業人員會轉職到其他領域，一旦疫情過後將會出現人力斷層，如何適任留才是目前的一大挑戰，並思考當疫情過後，應如何找回已流失的人力資源。