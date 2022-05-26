元富拿盈餘預估準確獎第一 電子、傳產多個族群獲納今年投資方向

新光金控旗下元富證券子公司元富投顧今 (26) 日獲 CMoney 第二屆《金曜獎》最佳研究報告獎盈餘預估準確獎第一名，元富投顧表示，國際政經變數讓市場更加難以預測，在行情研判上也更具挑戰，今年相關投資族群建議以高速運算、車用電子、鋼鐵、散裝，以及即將迎來解封潮的航空、戶外相關為主要方向。

元富投顧總經理鄭文賢表示，以台股基本面而言，今年我國經濟成長率 (GDP) 約在 3.5-4%，表現穩健，惟市場擔憂在聯準會強力收縮資金後，下半年全球景氣放緩，因此，對投資人而言，今年在投資態度上須轉趨謹慎，尤其加上俄烏戰爭進一步加劇通膨壓力，再加上中國對疫情維持封城清零思維，國際政經變數讓市場更難以預測。

鄭文賢建議，在投資類股選擇上，由於電子股仍獲多數投資人聚焦，可留意高速運算 (HPC)、車用電子需求依然強勁；而原物料價格居高不下，相關類股建議可選擇鋼鐵類股與散裝航運；至於即將來到的下半年解封潮，航空、旅遊、戶外運動鞋、高爾夫球產業將可受惠。

此次元富投顧獲 CMoney 第二屆《金曜獎》，顯示元富投顧研究報告的穩定性與可靠性獲肯定。

鄭文賢說，元富注重團隊合作戰力的發揮，研究報告從研判總體經濟方向、掌握產業景氣脈動到公司營運動態，研究員透過強而有力的整合平台，慢慢塑造出元富投顧團隊的觀點。

不僅如此，元富研究員更勤於拜訪公司、參加各項研討會，每日晨會討論、每週投資會專題研討，並專注法人客戶簡報，更加了解市場熱門議題，目前元富投顧研究員平均年資在 10 年以上。