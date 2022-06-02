富盛證券投顧副董由魏寶生擔任 訂兩大營運目標

富盛證券投顧今 (2) 日宣布，6 月 2 日起，將由魏寶生擔任富盛證券投顧副董事長一職，魏寶生參與國內外大型金融機構經營超過 30 年的實務經驗，具備國際觀及豐富的金融經驗，展望營運，魏寶生也定下兩大目標，未來將進一步協助富盛證券投顧深化在台經營及增長資產管理規模的目標。

魏寶生曾任財政部證券管理委員會科長，主管資產管理與外資的開放，之後升任證券暨期貨管理委員會首任國際組組長，以及第一組（證券發行組）組長，熟稔台灣資本市場的法規與管理制度。

不僅如此，魏寶生更自 2016 年開始擔任 Amundi 鋒裕匯理北亞區顧問委員會 (North Asia Advisory Board) 委員，協助 Amundi 拓展台灣市場。

而富盛證券投顧自 2007 年設立迄今，為安盛投資管理亞洲有限公司（AXA Investment Managers）、木星資產管理 (Jupiter Asset Management) 旗下先機環球系列基金台灣總代理、及 Amundi 鋒裕匯理在台銷售機構。富盛證券投顧是台灣少數本土金融機構，協助多家國際資產管理公司深耕國內市場的典範。

有鑑於金管會鼓勵境外基金深耕計畫，富盛證券投顧身為國際資產管理公司與本土投資人溝通橋梁，亦冀望能提升國內學子資產管理實務及強化金融理論應用，縮小產學差距。魏寶生除了有國內外資產管理的專長經驗，更應聘擔任母校國立陽明交通大學經營管理研究院以及資訊管理與財務金融學系兼任副教授，富盛證券投顧因此延攬魏寶生擔任副董。

針對接掌富盛後營運展望，魏寶生表示，在全球關鍵的轉型年度，富盛證券投顧將保護環境視為責無旁貸的使命，不只耕耘專業能力，也積極參與永續議題，將 ESG 內化至金融本業，會由內而外的將永續精神融入公司經營的各個環節，並以綠色金融力量，為社會創造永續價值。

基金產品策略部分，魏寶生表示，富盛證券投顧總代理在台灣核備基金類型多元，基金類型涵蓋新興市場股票、成熟市場股票、非投資等級債、股債混合資產、產業型基金等，會將 ESG 因素納入投資決策，透過 ESG 風險評估，挑選好的投資標的，此舉有助辨別全球經濟中主要的永續發展趨勢相關風險及機會、善盡企業社會責任，並有助於投資組合的長期表現。