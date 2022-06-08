半導體雙雄領軍上攻 台股漲157點收16670點攻克5日線

蘋果等科技股帶動美股周二全面收漲，台股今 (8) 日開高走高，一度站上 16700 點關卡，半導體雙雄台積電、聯發科領軍電子股走揚，金融、傳產也表現不俗，加權指數終場上漲 157.63 點或 0.95%，收在 16670.51 點，收復 5 日線，成交值 2089.93 億元。

櫃買指數終場上漲 0.61 點或 0.3%，收在 203.14 點，成交值 578.59 億元。上市櫃成交值合計 2668.52 億元。

台積電股東會登場，董事長劉德音強調今年產能利用率仍相當滿，營收預期成長 30% 左右，今天股價回神漲逾 1%，收 544 元，市值回升至 14 兆元之上；聯發科重返 900 元俱樂部，飆漲約 4.5%，終場收 930 元，創波段新高；聯電、瑞昱也漲逾 1%，國巨、華碩、友達等則震盪收黑。

千金股方面，股后信驊 5 月營收續創新高，上調全年營收年增率至 45% 以上，今天續獲買盤力挺，股價勁揚逾 3%，收 2435 元，大立光、譜瑞 - KY、旭隼、祥碩等漲勢也不俗，而亞德客 - KY 終場漲逾 5%，重回千元之上，收 1050 元，台股再現九千金。

特斯拉點燃車用電池商機，硫酸鈷、硫酸鎳需求大增，台廠美琪瑪今天放量大漲，一度亮燈漲停，終場收漲 6%，站穩季線之上，康普午盤後漲勢逐漸收斂，收漲 2.2%，立凱 - KY 也有近 3% 的漲幅。

航運股今天普遍走揚，貨櫃三雄中以陽明漲逾 2% 最為凌厲，萬海同步上漲 1.6%，裕民、漢翔、宅配通也吸引資金進駐，慧洋 - KY、四維航、中航、長榮航則震盪走跌。