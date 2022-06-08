〈台股盤中〉電金拉抬助攻多頭反攻 站穩16600點、5日線

在美股激勵下，台股今 (8) 日在電金族群拉抬下，指數開高走高早盤上漲逾 180 點，站回 16600 點關卡，包括台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW)、聯發科 (2454-TW)、鴻海 (2317-TW) 等權值股股價同步翻紅，惟市場觀望氛圍仍在，成交量估約 2200 億元左右。

美股四大指數收紅，台股今天在電子、金融族群拉抬下助陣多頭重振氣勢，大盤指數早盤以 16538 點開出後，一路向上挺進站穩 16600 點，盤中高點來到 16702 點。

權王台積電以 539 元開出後，盤中漲幅逾 1.6%，股價高點衝上 545 元，聯發科盤中大漲逾 4%，股價高點站上 932 元，聯電與鴻海同樣在買盤敲進下，帶動股價翻紅。

半導體族群中，包括全訊 (5222-TW)、聯鈞 (3450-TW)、迅杰 (6243-TW) 都是買單敲進重點，盤中漲幅逾 5%，其他包括順德 (2351-TW)、嘉晶 (3016-TW)、創意 (3443-TW)、矽格 (6257-TW) 盤中也有 3% 以上漲幅。

IC 設計族群也是多頭青睞族群，包括擎亞 (8096-TW)、信驊 (5274-TW)、宏觀 (6568-TW)、應廣 (6716-TW)、鈺太 (6679-TW)、重鵬 (3555-TW)、愛普 (6531-TW)、矽力 - KY(6415-TW)、金麗科 (3228-TW)、揚智 (3041-TW) 等，盤中分別各有 2%~6% 不等的漲幅。

金融股中，王道銀行 (2897-TW) 盤中上漲近 1.5%，其他包括中信金 (2891-TW)、國票金 (2889-TW)、富邦金 (2881-TW)、開發金 (2883-TW)、永豐金 (2890-TW)、玉山金 (2884-TW)、華南金 (2880-TW) 等也在平盤之上震盪整理。

整體而言，台股今天雖有電子股扮演撐盤要角，但因通膨、聯準會升息等干擾因素尚未完全消彌，市場觀望心態短期難以消散，在缺乏成交量支撐下，研判指數上攻空間有限，短線拉回整理風險仍然不小。