〈國巨股東會〉陳泰銘：標準品市況續調整 高階訂單影響不大

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (8) 日召開股東會，董事長陳泰銘會中重申，目前營運一切正常，利基品訂單還是非常健康，標準品則因客戶受到中國封控影響，下游庫存持續調整中，但對國巨而言，標準品比重已降低，影響並不大。

國巨表示，目前整體訂單持續維持利基型能見度 4-7 個月、標準品交期約 4-8 周，較為正常；稼動率來看，目前利基品維持滿載，標準品約 65-70%。

以各應用需求狀況來看，國巨表示，目前車用、充電樁長期成長動能仍佳，電源、伺服器、工規、高階筆電 / 電腦需求都還不錯，但消費性產品跟手機需求還是比較弱，尤其是中國品牌受到封控影響需求，美系客戶則相對穩定。

國巨直言，雖然中國陸續解封，但客戶復工進度不一、物流交通等影響待消化等，都導致下游客戶持續去化手中庫存，加上俄烏戰爭、成本上漲等因素都也需要再關注。

不過，由於高階利基品需求持續暢旺，為了因應未來 2-3 年的需求，國巨今、明年擴產腳步不停，持續針對高階 MLCC、鉭電等產品擴產，產能將提升 20%。

而在併入集團的奇力新方面，國巨表示，整合效益第一季已經看到，希望逐季看到成果，年底可以看到正向的結果；而跟鴻海 (2317-TW) 合資的國創半導體，透過發展小 IC，也可以找到很好的出海口。

國巨今日股東會也承認去年財報，並通過盈餘分派等各項議案，每股將配息 10 元。