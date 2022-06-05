大立光5月營收31.48億元月增0.63% 6月客戶拉貨動能加溫

光學元件廠大立光 (3008-TW) 今 (5) 日公布 5 月營收達 31.48 億元，月增 0.63%，年減 6.15%，前 5 月營收為 164.1 億元，年減 11.6%， 6 月受惠客戶端新機種挹注，營收將較 5 月回升，也將為第二季單月最強。

大立光執行長林恩平先前在法說會中指出，第二季在季節性因素、市場供需及零組件長短料因素影響下，4、5 月營收都比 3 月 37.56 億元下滑。

大立光 5 月出貨產品結構中，以 1000 萬畫素產品為多數，1000 萬畫素以上鏡頭占比 50-60%，800 萬畫素鏡頭產品占比 0-10%，2000 萬畫素以上產品占比 10-20%，其他產品 30-40%。

證券分析師黃漢成指出，大立光 4、5 月營收都維持在 31 億元附近，在全球手機市場銷售不佳且通膨干擾，不利大立光第二季淡季表現，且營收規模縮小，對毛利率也造成影響。

大立光將在 8 日召開股東會，執行長林恩平可望對下半年的光學元件市場景氣及主流產品規格趨勢提出最新說明。

大立光 2022 年第一季在 27.51 億元業外收益挹注下，稅後純益 55.13 億元，季增 7.34%，年增 3.71%，每股純益 41.3 元。