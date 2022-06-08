〈華碩股東會〉筆電出貨續拚成長 今年高標上看2400萬台

品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (8) 日股東會歷時近三小時結束，會中小股東詢問今年筆電出貨目標，共同執行長胡書賓表示，雖然整體市場變數仍多，但內部以優於市場平均 10% 為目標，預期今年筆電出貨可望達 2150-2300 萬台，甚至接近 2400 萬台水準。

據統計，華碩去年整體筆電出貨達約 2150 萬台、年增 21%，增幅超越前五大筆電品牌廠，依此推算，華碩內部力拚今年筆電出貨至少持平去年，高標為年增近 11%。

胡書賓說，華碩過去著墨在消費產品市場，近年積極強化商用領域布局，以首季為例，商用產品營收年增近 1 倍，也深化電競、創作者等產品設計思維，其中，旗下 ROG 電競品牌全球市占率達 20-25%，展望今年，將透過公司上下團隊，持續搶攻商用、消費、onePC 等市場，估今年筆電出貨有機會接近 2400 萬台水準。

海外市場方面，華碩重申目前對俄羅斯出貨仍為停滯狀態，也期盼人道主義危機儘速解除，至於印度市場，胡書賓補充，華碩過去三年持續加大在印度市場投資、行銷通路，也透露華碩在當地市占已從過去 5-6% 大幅成長至 15%。

華碩今日也通過去年盈餘配發，每股將配發 42 元現金股利，同時完成董事全面改選等議案，不過股東希望公司訂定長期穩定股利政策，對此，財務長吳長榮回應，相關意見都會綜合考量、評估，現階段則以現金股利配發率、股利換算殖利率為主要考量，且回朔過去幾年，華碩配發狀況均優於市場平均，至於是否改為季配息，認為還要持續關注、研究。

另一方面，股東提問業界將華碩視為人才訓練所，在留才、員工競爭力上的規劃，對此，董事長施崇棠說，台灣的人才搶奪戰早已開打，華碩內部也鼓勵員工發想，此外，除既有員工分紅外，也正積極安排規劃員工持股信託方案。