〈國巨法說〉Q2營收季增4%內 雙率持平

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (26) 日召開法說會，公司估，第二季營收可望季增 1-4%，毛利率、營益率估持平或略增上季，不過中國疫情影響，第三季還難以預測。而目前利基品 (Premium) 維持強勁，但標準品 (Commodity) 需求仍持續疲弱。

國巨表示，利基品受惠歐美市場車用、工業、通訊等應用需求強勁，B/B 值仍維持 1 以上，訂單能見度 4-7 個月不等，稼動率維持 9 成高水準。

標準品方面，國巨表示，B/B 值也回到 1 上下，庫存水位降至 90-100 天，也在健康水準，稼動率則來到 65-70%，整體產品價格維持平穩。

中國疫情及封控影響上，國巨說明，雖然公司蘇州廠未受影響、維持正常運作，但昆山、上海地區靜默封城，導致部分客戶停工，物流交通也影響原物料供給及出貨延遲，希望 5 月狀況能夠緩解。

國巨坦言，整體而言，消費性電子跟去年相比還是偏弱，所幸車用、工控等高端應用需求穩健，但由於目前中國疫情等變數仍大，第三季還難以預測，至於併購奇力新協助擴大歐美通路的效益，下半年可望逐步顯現。

產能規劃上，國巨表示，重心將放在台灣高雄以及墨西哥，其中，高雄大發三廠預計年底落成，主要生產高階 MLCC，明年第一期產能開出後，MLCC 產能估增 15%、第二季開出再增 10%，總計 25%；墨西哥擴產則以 MLCC 及鉭電為主。