〈陳泰銘開講〉國巨未來5年目標 成為全球最主要被動元件廠

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 董事長陳泰銘今 (30) 日表示，有信心未來 5 年會成為全球最主要的被動元件廠商。

陳泰銘今日受邀回母校成功大學，以「站在巨人的肩膀上遠眺」發表演講，談到未來願景，他表示，目前國巨營收是其他國內上市櫃被動元件公司總和的 1.5 倍，獲利則是 2.2 倍，但規模還不是全球最大。

不過，陳泰銘看好，國巨產品應用多樣，從手機、電動車到戰鬥機，加上差異化策略及一站式服務，所提供的解決方案獲得客戶肯定，黏著度跟著提升，像是已經有客人在布局 6G，國巨就是他們心目中的第一供應鏈。

陳泰銘進一步指出，國巨在未來 5 年要成為全球最主要的生廠商，勢必要把技術以及人才補齊，因為只要能開發出一樣的技術，以國巨的服務、解決方案，一定會是取代其他競爭對手的首選，因此也與成大合作強化人才及技術布局。

以國巨目前各產品全球市占率來看，晶片電阻 34%，全球第一、鉭質電容市占率 43% 也是第一，MLCC 及功率電感都是 15%、全球第三；並在全球有 47 個銷售據點 42 個生產據點 20 個研發中心，陳泰銘表示，未來也計畫要將全球研發及高階品製造中心全部轉回台灣。

除了分享經營策略外，陳泰銘也給台下學弟妹們就業建議，他認為，新鮮人畢業後不一定要拚命搶進熱門產業裡，不如找一個有興趣又適合能力的行業，或許冷門但有更大的成功機會，他也在現場替國巨徵才「加入國巨，你就可以看到全世界」。