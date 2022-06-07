蛋、菜價均漲超過2成 5月我CPI增幅續創近10年新高

主計總處今 (7) 日公布我國 5 月消費者物價指數 (CPI) 年增幅為 3.39%，不僅連 3 個月突破 3%，也續創 2012 年 9 月以來新高，其中，蛋價、菜價年漲幅均超過 20%；而前 5 月平均 CPI 年增率衝破 3% 達 3.04%。

主計總處說明，5 月油料費、蔬菜、水果、外食費、肉類、家庭用品和房租同步上漲；若扣除蔬菜水果，漲 2.88%；再剔除能源後的總指數 (即核心 CPI) 仍漲 2.60%，核心 CPI 為逾 13 年來新高。

圖表：主計總處提供。

就 7 大類來看，食物類年漲 7.40% 最多，主因蛋類和肉類受飼養成本提高影響，價格分別上漲 27.98%、7.88%，蔬菜受天候不佳和去年低基期影響，價格也上漲 22.12%，而水果、水產品和外食費分別漲 16.55%、7.23% 和 5.80%。

主計總處表示，外食費漲幅創 13 年半來新高，蛋價漲幅創近 3 年半來新高，而肉價漲幅則創逾 7 年來高點。

交通及通訊類續漲 4.59%，反映國際油價居高，油料費上漲 12.62%，交通工具零件及維修費、交通工具價格分別漲 5.12%、3.00%，惟通訊設備價格下跌 3.31%，抵銷部分漲幅。

衣著類漲 2.57%，主因部分服飾優惠較去年減少，成衣價格上漲 2.34% 所致。

居住類漲幅超過 2%，達 2.03%，主因住宅維修費、家庭用品和房租分別上漲 5.96%、3.25% 和 1.54%。

若按商品性質別觀察，商品類上漲 4.56%，其中，非耐久性消費品 (含食物及能源等) 漲 6.09%，半耐久性消費品漲 2.13%，耐久性消費品漲 2.55%；而服務類漲 2.34%，可說是萬物齊漲。

就前 5 月來看，平均 CPI 年漲 3.04%，其中商品類漲 4.15%，服務類漲 2.09%；若扣除蔬菜水果，漲 2.68%；核心 CPI 漲 2.33%。

觀察主要國家 (地區) 物價情勢，美國最新公布至 4 月，漲 8.3%，新加坡漲 5.4%，日本漲 2.5%，中國漲 2.1%，香港漲 1.3%；而歐元區 5 月漲至 8.1%，南韓漲 5.4%。