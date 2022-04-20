〈國泰金經濟調查〉什麼都變貴！民眾物價上漲感受度創近十年高

國泰金 (2882-TW) 今 (20) 日發布 4 月國民經濟信心調查結果，地緣政治風險與主要央行緊縮，令景氣展望指數走低、股市樂觀情緒下降，尤其央行升息影響，民眾買房意願創近三年新低，但是通膨衝擊下，物價上漲感受度創近十年高。

地緣政治風險及主要央行加速緊縮，影響景氣展望走低，本土疫情進一步打壓民眾消費意願，國泰金指出，國發會最新公布的 2 月景氣對策信號維持黃紅燈，領先指標微幅下降，同步指標則上揚；本月調查顯示，地緣政治不確定性與全球主要央行加速緊縮影響，景氣展望指數從 3 月的 - 0.2 下降至 - 16 ，現況指數也走低至 - 16.5，低於 3 月的 - 1.7；民眾薪資上漲預期指數滑落至 7.1 ，也略低於 3 月的 8.4，大額消費意願指數更因本土疫情升溫而從 3 月的 10.8 降至 0 。

房屋交易調查方面，國泰金表示，買房意願指數下降至 - 52.1，不僅遠低於 3 月的 - 46，更是 2019 年 5 月以來新低，近期央行升息明顯影響民眾的買房意願。

國泰金進一步表示，主計總處估計 2022 年經濟成長 4.42%，本月調查結果顯示，民眾對於 2022 年台灣經濟成長率的平均預期值為 3.30%，低於 3 月的 3.36%，但仍有 81% 民眾認為 2022 年經濟成長率會達到 2% 以上；民眾對於 2022 年平均通膨預期值為 2.36%，高於 3 月的 2.23%，而民眾對於物價上漲的感受指數則維持在 93.3 ，為 2012 年 6 月以來高點。

台股方面，國泰金指出，地緣政治風險仍存，且全球主要央行加速貨幣政策緊縮，國際股市震盪。本月調查結果顯示，民眾對股市的樂觀指數從 3 月的 8.1 走低至 2.9，風險偏好指數亦降至 12.0，低於 3 月的 15.0。