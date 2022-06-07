外在不利干擾 騰輝5月營收4.77億元 創15個月來新低

銅箔基板廠騰輝 - KY(6672-TW) 今 (7) 日公布 5 月營收 4.77 億元，創 15 個月新低，月減 12.87%，年減 31.31%，累計前 5 月營收 27.44 億元，年減 7.68%。在中國大陸防疫上海逐步解封之下，業績可望逐步回溫。

騰輝 - KY 主管指出，5 月業績受中國封控措施拖累，物流嚴重停滯，造成客戶拉貨放緩或取消，還有俄烏戰爭延長危及到歐洲汽車製造及消費，造成晶片需求不足加劇、組裝廠供應鏈長短料，導致汽車銷售量大幅下滑，散熱材料訂單需求減少。在中國政府挽救經濟政策出爐及上海逐步解封，未來有望帶動市場需求回溫。

今年以來市場存在諸多風險干擾，騰輝 - KY 持續密切觀察整體市場變化外仍致力於新品、新應用開發及挹注材料認證，且受惠產品組合優化策略奏效，毛利率及獲利率正逐步回升。

騰輝 - KY 散熱材料及軍工材料已具領先地位，並持續開發各種特殊材料，tec-speed 高頻、高速 / 低損耗材料，及 IC 封裝基板的老化與探針板終端應用都有顯著成長。

騰輝 - KY 指出，展望 2022 年，世界主要大國競相增加軍備支出，應用於軍工及飛機等高信賴度的聚醯亞胺 (PI) 基板預計將因此受惠，另外半導體測試應用的老化板及探針板訂單已逐月增加，高階散熱應用于印度市場高階電動摩托車有顯著成績。

騰輝 - KY 首季稅後純益 1.2 億元，每股純益為 1.7 元。