常珵訂單能見度看到明年Q1 下半年可望新增拉美電信商客戶

網通廠常珵 (8097-TW) 轉型報捷，在去年取得墨西哥電信龍頭大單後，今年網通設備已開始放量出貨，目前訂單能見度達明年第一季，且正積極與拉丁美洲大型電信商洽談、驗證產品，下半年可望取得新訂單，明年營收再躍增。

常珵表示， 前年通過墨西哥電信商驗證，去年底獲網通設備訂單，今年 3 月放量，目前訂單能見度看到明年第一季。法人認為，在大單挹注下，預計未來平均月營收可望來到 2 億元，支撐常珵營運。

常珵也積極向拉丁美洲拓展，公司指出，目前已和拉丁美洲 Tier 1 電信商開始洽談 、產品驗證，預計下半年開始洽談明年訂單，營收規模可望再成長。

常珵表示，未來取得拉丁美洲客戶後，將往中美洲發展，將目標指向東南亞 Tier 2、3 電信商 ，擴大全球客戶布局。常珵經歷多年虧損後轉型為網通廠，目前主要提供 VDSL 路由器與光纖 GPON 產品，公司指出，目前拉丁美洲正積極推動光纖建置，光纖設備拉貨力道強勁。

常珵 4 月營收躍增至 2.42 億元，年增 591%，一舉超越第一季，稅後純益 4700 萬元，年增 22.5 倍，每股純益 1.1 元。法人預期，若未來每月平均營收可望 2 億元起跳，第二季起單季營收可望突破 6 億元，今年有機會賺近一股本。