通膨時代透露出消費者有趣的行為，許多人預期他們的儲蓄價值會減少，因此將錢花在未來的錢將無法購買或負擔得起的東西上，可能是一生一次的旅行或一些昂貴的物品。在疫情期間，人們行動受到限制，後疫情時代，消費者決定迎頭趕上。各國政府慷慨的公共支出為私人金庫錦上添花，儲蓄率也比平時高，使消費者決定把錢花掉。儘管存在各種不確定性，但通膨和後疫情時代的享樂主義是今年第一季美國消費者支出強勁的動機。2022 年第一季的消費預估值為 2.8%，結果是 3.1%，投資者還對核心 PCE(個人消費支出) 從高檔回落感到高興，並對通膨已過頂峰抱持希望。

通膨正在回落嗎？數據顯示通膨仍亦步亦趨，且令聯準會感到意外的是，暫時的通膨持續時間可能比教科書預期的要長得多。聯準會將在通膨問題上保持強硬立場，由於各種事件的堆疊，使供應鏈緊繃導致的通膨轉變為一種更持久的現象，現在仍在滾雪球般擴大。在需要關注的因素中，服務業通膨是第一個，它的年增率仍高達 4.9% 且持續逐月加速。為什麼服務業通膨如此重要？大型家電的價格遲早會下降，但我們很少看到水電工或美髮師降低他們的服務費，這些價格上漲在心理上具有粘著性，不會下跌。

勞動市場的緊縮也導致了通貨膨脹，勞動力閒置或邊際可用勞動力保持在 3.4% 的低水平，但通貨膨脹可能越來越多來自薪資的增加。地緣政治因素也正在推升油價，而脫碳使得能源價格因為市場結構性的轉變而變得更高，成本的增加將反映在終端價格上。通膨壓力不斷增加，不只是聯準會，各國央行都將適應這種新模式。歐洲央行已決定放棄負利率，只有瑞士和日本仍是負利率國家。

第一季核心 PCE 公佈後，投資者開始希望聯準會可以採取更加鴿派的做法，在通膨與經濟放緩風險之間取得平衡，惟現在仍為時過早。4 月份 ISM 製造業指數為 55.4，各項融資狀況指標均顯示流動性充裕，從市場波動可以看得出來，資金在追逐市場反彈。在 4 月份，美國的貨幣總量增長率為驚人的 8%。我們仍處於早期階段，目前並沒有資金緊縮，除了心理上的，因此，只有在有確切的證據顯示通膨受控時，聯準會才會改變其政策方針。現在還有很多事情在醞釀中：消費者可能會開始接受通膨將繼續存在的觀點，聯準會對於經濟學家所說的「消費者長期通膨預期」非常敏感，為了因應這些問題，聯準會將在今年年底將利率推向 2.25-2.5%，最終利率可能會超過 3.5%，以避免消費者認為通膨將保持在高檔。

市場一直圍繞著通貨膨脹，擔心聯準會做的太多或太少，或是讓經濟衰退和高通膨同時發生，即停滯性通膨。聯準會的方向很明確，短期內不會改變，到目前為止，聯準會在這場戰役中有一個盟友：消費者準備好要消費，這有助於維持經濟成長，也是需要關注的重要數據。

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