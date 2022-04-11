DoorDash推出大學生會員計畫 每月4.99美元

外送公司 DoorDash (DASH-US) 周一 (11 日) 宣布了 DashPass for Students 會員計畫。

只要每月 4.99 美元，學生符合條件的下單可以享受無限制的 0 元外送服務，從特定餐廳外帶可得 5% 的 DoorDash 積分，同時享有促銷和獨家菜單項目。學生還可以每年 48 美元的價格註冊年度學生會員選項。

DoorDash 行銷長 Kofi Amoo-Gottfried 在新聞稿中表示，DoorDash 計劃為大學生「改變遊戲規則」。他說，該計劃是「專門為大學生設計的」，不僅提供零食，還提供雜貨、學習用品和宿舍必需品。

根據該公司引用的一項全國消費者調查，70% 的美國大學生每周至少從第三方配送平台訂購 1 次食品，平均每周訂購 4 次。

接受調查的學生中，有 65% 在晚上 9 點到 10 點之間下單，而 19% 的學生在晚上 11 點之後下單。深夜最渴望的首選是披薩、漢堡和雞翅。

DoorDash 的軟體與 Buffalo Wild Wings 合作，為所有 DashPass 會員提供限時外送的連鎖餐廳全新的多力多滋火辣玉米碎片雞翅。

與一年前相比，DoorDash 股價下跌近 17%。