居家寵兒一片慘淡 DoorDash異軍突起 盤前股價暴漲26%

DoorDash Inc (DASH-US) 的股票在周四 (17 日) 盤前交易飆升 26%，因這家食品外送公司上季營收超過預期，在諸多公布業績後股價大跌的居家股中是罕見的亮點。

該公司 34% 的營收成長雖然低於一年前急速增速，但仍代表人們繼續更喜歡線上訂餐，並緩解了其股價的一些壓力。該股周三 (16 日) 收於歷史低點附近。

如果盤前漲幅不變，將會是 DoorDash 9 個月以來單日最佳。

包括遊戲公司 Roblox (RBLX-US) 和電商公司 Shopify Inc (SHOP-US) 在內的其他疫情贏家本周備受打擊，因為預測有越來越多人將重回疫情前的日常生活，股價大幅走低。

電子遊戲公司動視暴雪 (ATVI-US) 和藝電 (EA-US) 本財報季也發布了令人失望的財測；而健身器材製造商派樂騰 (Peloton Interactive Inc)(PTON-US) 和串流媒體公司 Netflix (NFLX-US) 在業績公布後股價暴跌。

即使如此，DoorDash 與其歐洲同行 Deliveroo、Delivery Hero 和 Grubhub (GRUB-US) 母公司 Just Eat Takeaway.com 一樣，即使餐廳重新開業，其外賣平台仍很受歡迎。

Swissquote 資深分析師 Ipek Ozkardeskaya 表示：「外賣業務將繼續存在，但真正脫穎而出的是那些能夠為這些外賣提供最優惠價格的業務。」

然而，食品外送公司專注於通過積極擴張來追求營收成長，但由於它們很難轉虧為盈，為此付出巨大的代價。

DoorDash 財報虧損超出預期，讓部分分析師調降其目標價。