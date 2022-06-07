友達攻智慧零售 旗下創利空間打入全家4000店公播系統

面板大廠友達 (2409-TW) 積極布局雙軸轉型策略，旗下智慧零售軟硬整合方案商創利空間 (S4M) 今 (7) 日宣布與系統整合商富士通公司合作，共同承接布建全家 (5903-TW) 全台 4000 家店舖高效雲端數位內容公播管理系統 (WMS）。

友達表示，創利空間這次與全家便利商店、系統整合商富士通公司合作，是以三方策略聯盟租賃模式將雲端數位內容公播管理系統，導入全家便利商店全台店鋪，創利空間主要提供硬體安裝、系統整合、後續保固維運的一站式服務，協助全家降低系統的總持有成本。

友達進一步指出，透過此中控系統，全家將可對全台 4000 家店舖依常時蒐集的行銷數據，隨時隨地編輯管理數位行銷內容，並因時、因地將精確的行銷內容派送至各店鋪的媒體版位，加強區域化的行銷力道，此外，全時監控下產出的即時報表，也可讓管理者快速掌握全局、動態應變行銷策略。

創利空間董事長林培弘表示，這次合作是友達集團推動雙軸轉型，發展智慧零售解決方案的具體展現；全家便利商店整合行銷部長陳菀揚則表示，創利空間的雲端數位內容公播管理系統，可望為全家完成數位行銷系統的基礎建置。

創利空間是友達 100% 持股子公司，主要營業項目為數位看板內容管理平台及硬體設備銷售及租賃，日前也曾為世新大學打造出全台最大的 LED 即時混合實境智能攝影棚 (LED Virtual Studio)，不過，根據友達首季財報顯示，創利空間仍呈現虧損，首季虧損約 614.3 萬元。